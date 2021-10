Malas noticias para Macri: Darío Nieto aseguró que “tenía conocimiento sobre el accionar de la AFI"

Quien fuera el secretario privado del expresidente ratificó el conocimiento que Macri tenía del funcionamiento de la AFI. En otro orden, aseguró que durante el macrismo la Justicia era independiente.

El exsecretario privado del ex presidente Mauricio Macri y ahora candidato a legislador porteño, Darío Nieto, habló con La Nación para defender a quien fuera su jefe. Como buen alumno de Juntos por el Cambio, alegó persecución judicial a Macri en la causa que lo investiga por espionaje ilegal, pero se olvidó de esconder que tenía conocimiento sobre el funcionamiento de la AFI.

En diálogo con La Nación, Darío Nieto se presentó como el candidato novedoso del macrismo pero, antes, tuvo que responder una serie de preguntas en torno al vergonzoso accionar del expresidente frente a la causa que lo investiga por espionaje ilegal a familiares de las víctimas de la tragedia del ARA San Juan, hundido en el mar Argentino en 2017.

De todos modos, Nieto utilizó la misma estrategia que el resto de Juntos por el Cambio y el propio Mauricio Macri para evadir la acusación. "Es una causa armada por el kirchnerismo en medio del proceso electoral para perseguir políticamente a Macri. Él jamás espió a nadie", aseguró.

"Juntos por el Cambio sacó un comunicado diciendo que Macri se está ajustando a derecho. Seamos conscientes de que el abogado de Macri se presentó en la Justicia", insistió aunque, a las claras, el expresidente no se ajustó a derecho alguno sino todo lo contrario.

Más adelante, tras ser consultado acerca del conocimiento que el expresidente tenía del desempeño de los servicios de inteligencia, el secretario, como quien quiere tapar con una falla menor un desastre mayor, blanqueó: "Claro que tenía conocimiento, dependía de él, pero jamás mandó a espiar a nadie". De todos modos, para sumar más dudas a lo planteado, aseguró: "Yo no manejé la gestión de la AFI ni la conozco".

"Históricamente, el tema de inteligencia fue un tema complicado en la Argentina", agregó.

Como a la Justicia no le fue indiferente su estrecha vinculación con el expresidente, Nieto comenzó a ser investigado en el marco de la causa por espionaje ilegal en la que están procesados Gustavo Arribas, exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y Silvia Majdalani. De hecho, le allanaron el domicilio.

De todos modos, la Justicia dictó la falta de mérito en el caso y Nieto no tuvo mejor idea que calzarse por primera vez la camisa sin corbata de candidato de Juntos por el Cambio. "No hay ninguna prueba que me vincule con el caso. Me comí dos allanamientos, pero, finalmente, la Justicia me dio la razón", aseguró.

En ese sentido, aprovechó la ocasión para afirmar, no sólo que "no" había presiones a jueces sino que "había independencia de los tres poderes". Cuando le preguntaron sobre las mesas judiciales, la jugó de desentendido y sintetizó: "¿Qué significa 'mesa judicial'?"