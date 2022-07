Daniel Scioli relató cómo hizo de nexo para la designación de Batakis

En declaraciones radiales, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación contó que se comunicó con su ex ministra de economía bonaerense y le avisó que la iban a llamar para ofrecerle el cargo que dejó Martín Guzmán.

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Daniel Scioli, elogió la designación de Silvina Batakis como ministra de Economía y contó cómo hizo de nexo para que se acuerde la designación. En declaraciones radiales, el exgobernador definió a su ex funcionaria como "una economista con una gran sensibilidad de los temas cotidianos de una familia".

El ministro comentó en diálogo con Radio 10 que, en las frenéticas horas del domingo, en el que el Gobierno nacional definían el reemplazante de Martín Guzmán, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y el canciller Santiago Cafiero se contactaron para expresarle el interés del presidente Alberto Fernández de que Batakis asuma en Economía.

“Yo hablé con Silvina - relató Scioli- porque estaban tratando de ubicarla y ella, cuando la ubico, me dice ‘Estoy manejando, entrando a la ciudad, volviendo de no sé de dónde’. Porque ella no me tutea, es muy gracioso, tiene un sentido muy grande de respeto. Le digo ‘Haceme el favor y comunicate que están tratando de ubicarte’. Y me respondió: ‘Dígale que en 10 minutos me voy a poder comunicar, cuando estacione el auto’. Esto fue a las 7 de la tarde. ”, afirmó el ex gobernador.

Batakis fue ministra de economía de la provincia de Buenos Aires durante el segundo mandato de Scioli como jefe provincial. Durante la campaña en la que fue candidato a presidente, el ex embajador en Brasil anunció que iba a comandar la cartera de hacienda si ganaba en 2015.

En ese marco, Scioli afirmó: “(Batakis) es una economista con una gran sensibilidad de los temas cotidianos de una familia. Yo me acuerdo que ella me contaba que iba al supermercado, las cosas que hacía en su vida cotidiana. Muy comprometida y trabajaba en equipo, en articular con distintos sectores, fundamentalmente los empresarios y los sindicatos. Esa fue mi experiencia con ella. Un gran sentido de la responsabilidad, un fuerte compromiso y de hecho, lo que estoy escuchando con mucho agrado, un gran reconocimiento de los gobernadores porque ella viene realizando una gran tarea en el Ministerio del Interior”, afirmó Scioli en declaraciones a Radio 10.

Quién es Silvina Batakis

El presidente Alberto Fernández designó este domingo a Silvina Batakis como nueva ministra de Economía de la Nación en reemplazo de Martín Guzmán, una dirigente nacida en Río Grande, Tierra del Fuego, en 1968, que se desempeñaba hasta ahora como Secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, conducido por el cristinista Eduardo "Wado" de Pedro, cargo que había asumido en diciembre de 2019.

Entre 2011 y 2015, había sido ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Daniel Scioli, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo. Antes, desde diciembre de 2009, se había desempeñado como subsecretaria de Hacienda bonaerense y, durante su campaña presidencial de 2015, el actual ministro de Desarrollo Productivo anunció que, en caso de ganar, Batakis sería su ministra de Economía, plan que se vio frustrado por la victoria de Mauricio Macri.

Se recibió de economista en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en 1993 y luego cursó un máster en Finanzas Públicas por esa misma casa de estudios, que culminó en 2001.Un año después, realizó otro estudio de posgrado en Economía Ambiental por la Universidad de York (Reino Unido).