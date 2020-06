Dalbon sobre el espionaje: "Esto termina en Arribas, Peña y Mauricio Macri"

El abogado Gregorio Dalbón afirmó en una entrevista en El Destape que la causa por el espionaje ilegal durante el gobierno anterior llevará a que se desmantele "la persecución y el armado de causas contra la oposición". Además afirmó que pueden ser condenados el ex presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Justicia Germán Garavano y los titulares de la Agencia Federal de Inteligencia macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

¿Puede Macri ser detenido?

Sì, claro, van a caer todos. Es lo que vengo publicando hace tres meses. No hay posibilidad de que exista un estado paralelo sin la anuncia del presidente. El armado de causas a la ex presidenta para poner riesgo a la reelecciòn, querían proscribirla y como no podían hacerlo por la vía electoral, lo hicieron con la mesa judicial comandada por Pepín Rodríguez Simón, Angelici, Garavano, Bonadio, Irurzun y como sicario usaban a Juan Bautista Mahiques. Esta es la forma en que Mauricio Macri, que inició su presidencia procesado por espionaje, utilizó para atacar a la líder de la oposición. Pero Macri no sólo espío como método político, también lo hizo para enriquecerse.

¿Cómo fue el mecanismo para enriquecerse con el espionaje?

Se dieron cuenta que a través del espionaje podría crear una causa como la de cuadernos con la finalidad de enriquecerse. Macri espiaba para comprar empresas a precio vil y después venderla por fortuna sacándo al exterior ese dinero a través del Messi de las finanzas, que es Nicolás Caputo. Hoy es Caputo el guardían de las fortunas que se llevaron fuera del país el gobierno de Mauricio Macri y sus cómplices.

¿Qué pena puede afrontar Macri por las diferentes causas que tiene ?

Las penas por las cuales está imputado Macri como asociación ilícita tiene una pena muy alta. Lo que quiero dejar en claro es que Macri y los detenidos del día de hoy tienen el principio de inocencia intacto, son personas inocentes que están siendo juzgadas y que fueron detenidas no por la doctrina Irurzun, sino porque podrían entorpecer la investigación teniendo en cuenta de la capacidad y el entrenamiento que tienen. Recordemos que entre los detenidos hay ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, y también la mano derecha de Mauricio Macri que es Susana Martinengo y su secretario Nieto, que no entiendo por qué sigue en liberad.



¿Quiénes más pueden quedar comprometidos en la causa?



Marcos Peña y Garavano, Pablo Clusellas (ex secretario Legal y Técnico) no pueden no caer. Ellos sin duda integraron una mesa judicial macrista. Les deseo que tengan una defensa adecuada, nadie va a ser tapado con un casco, ni va a haber una persecución como TN. Nadie va a ir a escavar lugares, ni a romper paredes. Ojalá que se sepa la realidad de la Historia: que nos decían que teníamos un Gobierno que respetaba la República, pero que violó la República, violó la intimidad de la gente, violó la intimidad de los periodistas, violó la libertad de expresión y todo lo que se opuso. Esto lo logró de la mano de los fenicios, que son los jueces federales que arreglan todo con dinero, cargos y carpetazos, pero nunca con las reglas del derecho.



¿Ustedes supieron en los años anteriores que se hacía espionaje ilegal sobre políticos?

Sí, siempre supimos. Siempre supimos que hubo espionaje político, a tal punto que nuestra defensa tuvo una presentación con el doctor Beraldi en sede federal, con mi actuación y de mi equipo sobre ellawfare, que tiene que ver con políticos, periodistas, jueces y fiscales usaban los servicios de Inteligencia para saber los movimientos de la ex presidenta Cristina Kirchner. A tal punto que lo sabíamos que nos faltaba llevarle café al policía de la esquina del Instituto Patria, donde había un auto con la patente de la AFI. Lo que teníamos que tener era paciencia, estrategia y defensa. Después vino la jugada política de Cristina Kirchner en las elecciones de 2019 que desconcertó a la oposición. Ellos dejaron los cabos sueltos, porque pensaban que iban a ser reelectos. Si hubieran sido reelectos, hoy tendríamos un Estado paraestatal de espionaje ilegal. Recordemos que hoy declara D´Alessio y que Barreiro está pidiendo ser arrepentido. Yo puedo asegurar que la mitad de los que hoy están siendo detenidos van a pedir adherirse a la ley del arrepentido y si llega a pasar vamos a llegar sin dudad a Arribas, a Magdalani, a Marcos Peña y a Mauricio Macri, los verdaderos responsables de esta democracia sin Justicia.