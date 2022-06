Tras el duro discurso en la Cumbre, Fernández se encontró con Biden: "No hubo reproches"

Se juntaron en una cena anoche ambos mandatarios. "Fue una posición muy honesta la que planteé. No hubo ningún tipo de sobresalto", afirmó el Presidente argentino a El Destape.

Alberto Fernández confirmó que se volvió a reunir con Joe Biden tras su durísimo discurso en la IX Cumbre de las Américas, que se desarrolla en Los Ángeles. Y reveló que "no hubo ningún tipo de reproches" de parte del mandatario norteamericano.

Fue en una cena donde se juntaron anoche. "Intercambiamos unas palabras con Biden, en una reunión social, pero de ningún modo hubo un reproche, todo lo contrario", le contó en una entrevista a El Destape y otros medios en el piso 24 del hotel Ritz donde se hospeda para el evento.

"Antes de venir tuve demasiadas charlas con funcionarios y dirigentes de los Estados Unidos y sabían perfectamente lo que iba a decir. Fue una posición muy honesta la que planteé. No hubo ningún tipo de sobresalto. Como terminó mi mensaje: no vine a poner más muros, sino construir puentes", respondió el presidente sobre cómo queda la relación bilateral con EEUU.

Ayer, Fernández le puso voz a los reclamos de la región. Su mensaje se centró en la desigualdad y la pobreza que habita en América. Criticó duramente a la OEA y frente a Joe Biden dijo: "Los años previos a su llegada al gobierno de Estados Unidos estuvieron signados por una política inmensamente dañina".

El Presidente contó sus sensaciones tras la disertación: "La Celac es una organización donde quien ejerce la presidencia tiene la voz de la Celac. No tuvimos ninguna reacción en contra. Hasta el presidente de República Dominicana, que es alguien que por ahí no está cerca de mí ideológicamente, apoyó las palabras. Ayer recibí solo palabras de apoyo". Y contó sobre sus palabras: "Los discursos no se consensúan, son propios; sino son documentos", dijo cuando se le preguntó si había consultado con otros países del organismo sus palabras.

"A mí me tocó hablar por la Celac y ahí di mi posición sobre lo que creía que pasaba en esta cumbre, en América y hacía dónde debíamos transitar. No voy a evaluar lo que dije, pero creo que fue una jornada valiosa. A la noche tuve un intercambio de palabras buenas con el Presidente Biden para seguir viendo cómo seguir con este tema. Vamos a seguir trabajando. A pesar de las limitaciones por las ausencias que hubo fue una buena cumbre", manifestó Fernández a este portal.

Por otro lado, dio detalles del encuentro de media hora que tuvo con el presidente Jair Bolsonaro, quien se encargó de difundir la bilateral inmediatamente entre los medios brasileños. En octubre se juega su reelección contra Lula da Silva.

"Ayer el presidente Bolsonaro me vio en el hall de entrada antes de pasar a la reunión, estábamos haciendo tiempo para pasar a la reunión. Se acercó muy amablemente, me saludó, hablamos un ratito de fútbol, y después me preguntó por su preocupación por el tema energético, sobre de qué modo podemos trabajar en la integración energética", aseguró Fernández. Desde el gobierno le habían bajado el tono a la reunión.

Sobre los proyectos energéticos con Brasil, el mandatario argentino sostuvo: "Le dije que las posibilidades eran muy concretas, porque ya parte de la energía eléctrica que hoy entra a Argentina la traemos de Brasil a un mínimo precio. Se lo agradecí y le dije que queríamos seguir con eso. Y le expliqué en qué estado estábamos con el gasoducto". Agregó Fernández: "Bolsonaro me preguntaba si íbamos a hacer las plantas de licuefacción. Le dije que sí, pero que a ellos les convenía importar gas natural, que es mucho más barato. Y que si desarrollábamos como tenemos planeado, y espero lo podamos cumplir, el gasoducto de Vaca Muerta, ahí vamos a poder ingresar mucho gas a Brasil".

Asimismo, el mandatario aclaró una polémica que había con Brasil: "Había leído en diarios de Brasil que Bolivia le había quitado gas a Brasil para dárnoslo a nosotros. Le expliqué que eso no es cierto, que nosotros también habíamos perdido cantidad de gas, que tiene que ver con un declino en la producción de gas de Bolivia. En el gobierno de facto de Jeanine Añez en Bolivia se dejó de explorar y producir, y eso generó este declino". Y cerró el tema: "Quedamos en seguir hablando. Honestamente es la primera vez que hablo más de dos minutos con el presidente Bolsonaro".

También se dieron un momento para el fútbol con el mandatario brasileño: "La única vez que lo había visto a Bolsonaro fue en el G20 en Roma, de ahí me acerqué yo, y días antes yo le había pasado la presidencia Pro Témpore del Mercosur, era justo el viernes previo a la final de la Copa América. Bolsonaro recibió el traspaso de mando, yo no dije nada de fútbol porque la veía difícil, pero Bolsonaro me dijo estos son los goles que le vamos a hacer, vamos a ganar 5 a 1, y cuando llegó el encuentro en Roma, le dije 'qué tal, vengo a saludarlo porque pronostica mal el fútbol, ganamos 1 a 0' (risas). Fue un saludo breve entonces. Ayer hablamos de quién se iba a quedar con la copa de Qatar, y después sí nos metimos en el tema del gas".

Argüello con El Destape

Tras la participación de Fernández, el embajador Jorge Argüello contó cómo sigue la relación con Estados Unidos tras el discurso del presidente argentino, que era comentado por casi todos los medios internacionales en la sala de prensa del lugar. "De ninguna manera ha sido un discurso contra la administración del presidente Biden", aclaró el diplomático a El Destape.

"Yo diría que si ha hecho alguna crítica fue hacia la administración del presidente Donald Trump. Esto no afecta la relación, porque nunca una relación bilateral se verá afectada si los interlocutores hablan con claridad y sin sinceridad. Por el contrario, tiendo a pensar que la administración Biden valora la claridad conceptual del Presidente Fernández. Fíjense ustedes que Fernández invitó a Biden a participar de la Cumbre de la Celac", afirmó Argüello.

Agregó que "el Presidente tenía dos opciones: optar por decir lo que pensaba, o callarse. Optó por lo primero, y me parece que ha sido un aporte necesario al diálogo entre Estados Unidos y los demás países de la región". Se le consultó a Argüello cuáles serían las palabras para definir la relación entre la Argentina y Estados Unidos. "Excelente y mejorando", manifestó.