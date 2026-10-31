Estatuto del Periodista: piden que senadora libertaria deje de "obstaculizar" proyectos

El Círculo de Periodistas Parlamentarios cargó este sábado contra la senadora libertaria Carmen Álvarez Rivero por "relativizar la situación de los trabajadores de prensa" y "obstaculizar" el tratamiento en el Congreso de proyectos de ley para actualizar o prorrogar el Estatuto del Periodista, cuya derogación está prevista para el 1 de enero de 2027.

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"La democracia necesita instituciones fortalecidas y legisladores comprometidos con las responsabilidades para las que fueron elegidos. Su función no es la de meros comentaristas de la realidad, sino la de impulsar el debate y la búsqueda de respuestas a los problemas de la sociedad", indicó el Círculo de Periodistas Parlamentarios en un comunicado.

Para la asociación, que reúne a decenas de periodistas, cronistas, redactores y fotógrafos acreditados en el Congreso, la senadora Álvarez Rivero se refirió "con displicencia" a la "precarización laboral" que afrontan los trabajadores de prensa, una problemática para la que "debería promover soluciones legislativas, en lugar de limitarse a describirla".

"Consideramos especialmente preocupante que la senadora, además de relativizar la situación de los trabajadores de prensa, obstaculice el tratamiento de los proyectos legislativos presentados para abordarla. Impedir esos debates supone desatender sus responsabilidades institucionales y debilitar el funcionamiento democrático del Congreso", agregaron.

Qué dijo la senadora

El comunicado del Círculo se conoce después de que la legisladora responda este viernes un posteo en redes sociales de la periodista de El Destape Guadalupe Toral en el que no se hizo cargo de la falta de tratamiento de la ley. "La precarización del periodismo es una realidad desde el 2001, por lo menos. ¡Vamos la igualdad ante la ley! Es la garantía constitucional", indicó.

Un día antes, frente al Congreso, trabajadores de prensa se movilizaron para exigir que Álvarez Rivero, como presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado, acelere el tratamiento de los proyectos sobre el Estatuto del Periodista.

"Exigimos lo elemental en un ámbito que se supone debería ser la casa de la democracia: que se reúnan, que trabajen y que traten los proyectos presentados", manifestaron desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).

El sindicato apunta a acelerar el debate y conseguir la aprobación de un nuevo estatuto tras la derogación, por parte del Congreso, del Estatuto del Periodista Profesional. La normativa, vigente desde 1946, establecía las condiciones laborales específicas de los trabajadores de prensa en la Argentina.

La eliminación de ese régimen quedó contemplada en la reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei y reabrió el debate sobre la continuidad de los derechos particulares del sector y las consecuencias que la medida podría tener sobre la libertad de expresión.