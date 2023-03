En vivo, la presentación de Cristina Kirchner en el CCK

La Vicepresidenta habla en un panel del Grupo de Puebla en el marco del III Foro de Derechos Humanos.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habla este martes en el Centro Cultural Kirchner en el marco del III Foro de Derechos Humanos. Antes de ella, expuso un panel del Grupo de Puebla, un foro de dirigentes y figuras del progresismo latinoamericano, al que pertenecen varios ex presidentes de la región y España y, también, Alberto Fernández. La dirigente kirchnerista compartió mesa con los ex presidentes Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia), Ernesto Samper (Colombia), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y el diputado Eduardo Valdes. Desde el público, entre otros, la escuchó el ex mandatario uruguayo, José Pepe Mujica.

Antes de hablar, el público en su conjunto se levantó y cantó al unísono: "Cristina presidenta". Ante la emoción que generó la ovación, toda la mesa, incluida la Vicepresidenta, se pusieron de pie y aplaudieron.

El lawfare, un problema regional

Uno de los primeros discursos de esta tarde fue el del senador Oscar Parrilli, quien denunció al "pelotón de fusilamiento de Comodoro Py". Presentó una serie de imágenes con el camino del lawfare y la descripción de cada uno de los jueces apuntados por la persecución político, judicial y mediática contra Cristina Kirchner.

"No es ni justicia divina, ni justicia independiente, ni justicia democrática la que hoy persigue a Cristina", expresó Parrilli en el encuentro "Voluntad popular y democracia" en apoyo a la Vicepresidenta. "Este pelotón es la mafia judicial que se ha encaramado como partido judicial y los voy a mostrar, porque me parece importante para mostrarles a los que hoy nos visitan para que los vayamos conociendo", dijo antes de mostrar uno a uno a las caras del lawfare en Argentina.

De la mesa también participaron Correa y los ex mandatarios Zapatero y Samper. Además del jurista español, Baltazar Garzón, Gisele Ribocom, coordinadora CLAJUD y el Fundador del Grupo de Puebla, Marco Enríquez Ominami. En su exposición, Correa describió el lawfare como "la judicialización de la política" y explicó que se construye en base a "dos ejes fundamentales: los medios -principal instrumento de la oligarquía para mantener el status quo- y el judicial -por temor o por abierta corrupción solo copian lo que dicen los titulares". Además, afirmó: "Un gobierno honesto no es el que no tiene casos de corrupción, es el que no tolera casos de corrupción. El resto es hipocresía."

Noticia en desarrollo