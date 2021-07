El repudiable ataque de Nelson Castro a Cristina Kirchner: "Personalidad patológica"

¡De terror! El periodista ultramacrista Nelson Castro realizó un vergonzoso testimonio en TN para atacar a Cristina Fernández de Kirchner tras la audiencia por el Memorándum.

El testimonio que brindó Cristina Fernández de Kirchner en la audiencia por la causa del Memorándum con Irán fue contundente. Con argumentos y un discurso muy emotivo, la Vicepresidenta dejó al descubierto las operaciones del macrismo, los medios hegemónicos y los jueces para perseguirla. Como consecuencia, el periodista opositor y militante Nelson Castro la atacó en la pantalla de TN con un repudiable y cobarde testimonio.

El conductor funcional al macrismo intentó hacer un análisis de lo que expuso Cristina Kirchner el viernes pasado: "Tuvimos ayer a la expresidenta en funciones, Cristina Fernández de Kirchner, que cada vez manda más, haciendo su show... Recibió el privilegio de la Justicia que pocos tienen... pocos tienen el privilegio de declarar ante un fiscal y un juez antes de ser llamados a declarar".

En tanto, y de manera irresponsable, Nelson Castro intentó hacer una evaluación de la salud de Cristina para descalificarla de manera vergonzosa: "La escuchamos... yo cada vez que veo a la Vicepresidenta de la República hago un diagnóstico de su patología. Está claro, ¿no? Esa negación de la realidad". Y agregó: "La escuchamos hablar sobre el Memorándum entre la Argentina e Irán, esa verdadera vergüenza que llevó adelante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que significaba en los hechos la impunidad absoluta de los funcionarios del Gobierno de Irán, de estar sospechados de haber sido instigadores y partícipes del atentado que ocurrió en la AMIA hace ya 27 años y del cual mañana se cumplen un nuevo aniversario de impunidad".

Nelson Castro y un repudiable ataque contra Cristina Kirchner.

De manera insistente, el periodista macrista volvió a calificar a la Vicepresidenta de tener una enfermedad: "Fue interesante escuchar a Cristina Fernández de Kirchner. Siempre es interesante. Interesante no significa que sea bueno sino que es interesante por la posibilidad de corroborar cosas: su patología, su personalidad patológica y su negación de la realidad. Cristina no esgrimió ni un solo argumento defensivo concreto. 'Yo hice esto, esto y esto'. Todo fue la confusión. Cuando en una defensa, lo que se esgrimen son elementos de confusión es porque no se tiene cómo defender".

Parte del testimonio de Cristina Kirchner en la audiencia por el Memorándum con Irán

En su alegato, Cristina Fernández de Kirchner definió la causa del Memorándum como "el montaje de una mentira para poder ganar elecciones y entretener a la gente". Asimismo, se preguntó hoy si todo lo realizado para involucrarla a ella y al resto de funcionarios en el presunto encubrimiento del atentando a la AMIA fue "por perseguir opositores" y "estigmatizarlos" y reflexionó que "hay algo más" y apuntó a los "fondos buitres" que "intentaron doblarle la mano" para que pagara "cualquier cosa".

La Vicepresidenta definió el expediente por el atentado a la AMIA como un “disparate judicial, institucional y político” y aseguró que fue reabierta por jueces que se alinearon con el expresidente Mauricio Macri. En tanto, afirmó que los jueces Julián Ercolini y el fallecido Claudio Bonadio eran los magistrados que le tocaban "siempre" en el marco de distintas causas que se le iniciaron durante el gobierno de Mauricio Macri y los definió como "jueces de atracción". "Eran como jueces de atracción. Ercolini y Bonadio, siempre eran esos dos jueces", indicó la expresidenta al exponer ante el Tribunal a cargo del juicio por el memorándum con Irán por el atentado a la AMIA.