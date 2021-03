La Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Las Flores, durante el acto por el 24 de marzo.

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, participó este miércoles de la apertura de un Espacio de la Memoria que funcionará en un ex centro clandestino de detención y tortura, con motivo del Día de la Memoria. Durante el acto frenó en seco a las cámaras y periodistas que asistieron al lugar, que la enfocaron directamente, y optó por dirigirse a los ciudadanos que asistieron para verla. "Para ustedes solos, nunca", argumentó, poniéndose del lado del pueblo argentino.

"Hoy, a 45 años del golpe cívico militar, vamos a estar en Las Flores, Provincia de Buenos Aires, en la apertura del Espacio de la Memoria que funcionará en la ex Brigada de Investigaciones de la localidad", informó la titular del Senado en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Como estamos en pandemia, ya saben... lo van a poder seguir por redes". El Espacio Brigada de Investigaciones de Las Flores está ubicado en Avellaneda 705, de la ciudad de Las Flores.

Durante el acto, la Vicepresidenta eligió arrancar con una broma dirigida a los asistentes al evento. Con ternura, indicó: "¿No me ven? Por qué no se bajan un cachito para que todos me puedan ver. Ya me tienen de memoria muchachos, soy la misma de siempre. Pero más vieja. Estoy más vieja. Los quiero mucho a todos y a todas".

Y después, en un acto de amor hacía los asistentes al lugar, se corrió del lado de las cámaras y se dirigió hacía la gente. "Hay que articular todo, sino no sirve. Para ustedes solos, nunca", explicó, en una picante chicana para las cámaras.

"Hoy venía pensando que hace 45 años que vine por primera vez a Las Flores. Ayer estaba leyendo el discurso de Néstor, cuando vino a Las Flores en 2004. Vinimos en febrero, aprovechando los feriados de los carnavales –que la dictadura sacó- y nos alojamos en la casa de la mamá de Gladys y recuerdo a la abuela que agarró dos pollos del gallinero. Dos pollos orgánicos que comimos al horno", rememoró Cristina, en el arranque del acto de inauguración, sobre su primera visita a Las Flores.

Durante la última dictadura militar, ese predio fue un centro clandestino de detención que formó parte de un circuito represivo que incluyó a otros centros de detención de la región como "Monte Peloni", la cárcel de Azul y el Regimiento 10 y "La Huerta", ambos de Tandil.