El fallido que Patricia Bullrich en el que reconoce el lawfare contra CFK

La presidenta del PRO hizo un reconocimiento sin quererlo y quedó expuesta.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, protagonizó un blooper en las redes sociales al reconocer que existe el lawfare contra la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando en el pasado lo había negado en reiteradas ocasiones.

"Estamos frente a una gran estafa electoral. Quienes nos gobiernan hicieron una alianza para cubrir sus necesidades y no las de los argentinos. A pesar de su enemistad, se juntaron con el objetivo de resolver las cuestiones judiciales de CFK y el lawfare. El pueblo no les importa", escribió Bullrich en su cuenta personal de Twitter.

En la red social no pasó desapercibido el comentario. Decenas de usuarios citaron el mensaje de Bullrich para destacar que reconoció el lawfare contra Cristina Kirchner y la persecución política durante el gobierno de Mauricio Macri.

El lawfare -guerra judicial- se caracteriza por ser una maniobra política, mediática y judicial que condena antes que la Justicia a la persona involucrada mediante campañas de desprestigio.

El día que Bullrich negó el lawfare

La ex ministra de Seguridad y actual titular del PRO, Patricia Bullrich, negó que durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri haya habido casos de "lawfare" y consideró que "no hay era macrista en la Justicia" sino que, "en la era macrista, los jueces sintieron que había muchísima más libertad para trabajar".



"Lo que generamos justamente fue un ambiente de respiración que no existía hasta que nosotros llegamos", aseveró esta mañana la ex funcionaria, al salir al cruce de quienes, desde el oficialismo, aseguran que durante la gestión de Cambiemos existió "lawfare", es decir una "guerra judicial".



En este sentido, en declaraciones formuladas esta mañana a la Radio La Red, Bullrich afirmó no estar "para nada de acuerdo" con ese planteo, que -dijo- implicaría pensar que "las personas que fueron llevadas a juicio, hayan sido llevadas por su ideología y no por sus hechos".



"No hay era macrista en la Justicia. La Justicia es la justicia. En la era macrista, los jueces sintieron que había muchísima más libertad para trabajar", sostuvo la ex ministra de Seguridad.