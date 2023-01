Cristina cuestionó el rol del abogado de los "copitos" en la causa por filtraciones: "todo hace juego"

La vicepresidenta advirtió por un "entramado mafioso", al cuestionar que el abogado Gastón Marano presentara una denuncia en la justicia contra la mano derecha del presidente de la Corte, Silvio Robles.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a apuntar contra el Poder Judicial, en medio de el pedido de juicio político formulado por el presidente Alberto Fernández y 11 gobernadores contra los integrantes del máximo tribunal. "¿Entendés por qué en Comodoro Py no se investiga a fondo el intento de magnicidio? Impresiona el entramado mafioso, pero como siempre: Todo hace juego con todo", subrayó al referirse a la denuncia que presentó recientemente contra Silvio Robles el abogado de los "copitos" Gastón Marano, defensor de Gabriel Carrizo, procesado y detenido en el caso del atentado en su contra.

Tal como contó El Destape, Marano denunció a la mano derecha del presidente de la Corte Suprema por “la posible comisión de un delito de acción pública”. En el escrito, aclara que lo presenta a título personal, como abogado “y autoridad, miembro o delegado de numerosas asociaciones de profesionales abogados”. En la presentación sostuvo: No “resulta inocuo enterarme de que un funcionario del Poder Judicial podría estar incurso en un ilícito, incluso implicando su conducta un desvío de poder con entidad suficiente para torcer el contenido de resoluciones judiciales”. Así se refiere al presunto intercambio de chats del ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro.

Marano fue además asesor de un senador nacional de Juntos por el Cambio en la Comisión Bicameral de Inteligencia. Por eso, muchos habían leído esta denuncia como un intento por buscar atraer a Comodoro Py la causa que se abrió primero en la justicia de Santiago del Estero, donde el gobernador Gerardo Zamora también denunció a Robles por sus presuntos chats con D’Alessandro. Sobre este punto se refirió particularmente la Vicepresidenta, quien compartió un artículo del diario Página/12 que también trazaba este vínculo.

La nota periodística mencionaba lo "útil" que le resultaba a Robles, sobre el que se había librado ya un pedido para que entregara su celular, esta denuncia, para hacer a un lado al juez santiagueño con el argumento de que los hechos ocurrieron en CABA. "Justito lo que andaba necesitando el bloque integrado por Juntos por el Cambio y la mayoría de la Corte Suprema", subrayó el periodista Raúi Kollmann.

Quintela denunció penalmente a D'Alessandro y Robles

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, sumó también en las últimas horas su denuncia a la que ya había presentado Zamora. A Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles los acusó ante el fiscal de Estado adjunto de La Rioja de ser responsables de tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público. "Estos mensajes difundidos evidencian los supuestos vínculos que el Ministro porteño mantuvo con Silvio Robles, Director General de la vocalía del ministro Rosatti, quien oficia en la práctica como su vocero y, persona de su máxima confianza desde hace años", afirmó el escrito.

"Sin embargo, no es una mera amistad lo que une a ambos funcionarios, sino que existiría una espuria connivencia en la cual se coordinan fallos judiciales del Alto Tribunal que explícitamente benefician, en general, a la alianza política Cambiemos y en particular al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta", destacó la denuncia de Quintela. "La connivencia y la negociación entre ambos funcionarios ha quedado al desnudo en los chats publicados, los que demuestran que las resoluciones judiciales y de manera particular los pronunciamientos del Ministro de la Corte Horacio Rosatti, a través de Silvio Robles, ha desarrollado operaciones políticas específicas ejecutadas a través de arbitrarios fallos judiciales", continuó.