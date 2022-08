Causa Vialidad: Cristina Kirchner sorprendió y pidió ampliar su indagatoria

La Vicepresidenta solicitó volver a declarar mañana en el juicio, un día después del pedido de condena de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, pidió ampliar su declaración indagatoria en la causa Vialidad, que investiga un supuesto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015, momentos antes de conocerse el alegato final de la fiscalía y el pedido de condena en su contra de parte de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola.

"Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto", anunció la exmandataria.

De ser aceptada por el tribunal, esta nueva indagatoria sucederá un día después del final de las jornadas de alegatos de la fiscalía y antes de iniciarse las jornadas de alegatos de las defensas de los diferentes acusados, a celebrarse la semana próxima.

Ya en la primera audiencia pública en la que compareció como imputada, en diciembre de 2019, Cristina había anticipado una posible condena al sostener: "La historia me absolvió y me absolverá, y a ustedes los va a condenar la historia". "Esto es el 'lawfare', que los medios de comunicación publiciten cosas que no figuran en el expediente ni que han sido probados", denunció además.

La falta de pruebas contra Cristina y los demás imputados en la causa Vialidad

Así, Cristina se refirió al hecho de que los fiscales acusadores no lograron probar los delitos atribuidos a los imputados sino que se limitaron a repetir el auto de elevación a juicio redactado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

La semana próxima, algunos de los abogados de los imputados tienen previsto exponer algunos momentos claves del juicio que ya lleva tres años donde los testigos, bajo juramento de decir verdad, rechazaron las supuestas irregularidades, a la vez que plantearán que la ausencia de un peritaje que incluya las 51 obras investigadas llevó a la fiscalía a arribar a conclusiones equivocadas.

Las defensas, además, reclamarán la absolución de los acusados e insistirán con algo que ya dijeron públicamente: que las obras públicas se hicieron, que las licitaciones fueron reales y no simuladas, como aseguraron los fiscales.

El último domingo, diversos sectores del Frente de Todos salieron a respaldar a la Vicepresidenta frente a la "persecución judicial" que sufre por la causa Vialidad y a denunciar que el Poder Judicial intenta proscribirla de cara a una eventual candidatura en las elecciones de 2023.

El pedido de condena de los fiscales Luciani y Mola

Este lunes se desarrolla la última de las nueve audiencias que les otorgó el tribunal para desplegar su alegato, con lo cual hoy será formulado el pedido de condenas que anunciaron semanas atrás cuando comenzaron la exposición que apuntó, en su mayor parte, a Cristina Fernández de Kirchner.

Cuando finalice la exposición de los fiscales, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dispondrá un cuarto intermedio de una o dos semanas (aún no está definido pero el máximo es de 10 días hábiles) para que los abogados de los imputados terminen de pulir sus alegatos.

Las 30 audiencias previstas para los alegatos de las defensas comenzarían con la exposición del abogado que representa al empresario Lázaro Báez, uno de los principales imputados en el expediente, mientras que el turno de los defensores de la vicepresidenta llegaría recién en el sexto lugar.

En esta causa se le imputa a Cristina Kirchner la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública durante los años en los que fue presidenta de la Nación.

Entre los imputados están también el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner, entre otros.