Alberto Fernández defendió a Cristina Kirchner tras la sentencia: "Ha sido condenada una persona inocente"

El Presidente expresó su solidaridad para con la Vicepresidenta por la sentencia en la causa Vialidad y apuntó contra la justicia y el Grupo Clarín.

El presidente Alberto Fernández expresó su solidaridad para con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras el fallo de la causa Vialidad y aseguró que "hoy en Argentina ha sido condenada una persona inocente".

En Twitter, Fernández afirmó que la vicepresidenta sufrió "estigmatización" por parte de "los poderes fácticos a través de medios de comunicación" y "persecución" llevada adelante por "jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana".

"Hoy no puedo dejar de conmoverme por la sentencia condenatoria a Cristina", remarcó Fernández y señaló que "es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso", en el que "se violó el principio de no juzgar dos veces un mismo hecho" y "en el que no se explica como puede administrar fraudulentamente quien no tiene capacidad de disponer y decidir en licitaciones públicas".

En ese sentido, sostuvo que "alguna vez enseñó (Francesco) Carrara que cuando la política se mete en los tribunales la justicia se escapa por la ventana" y "eso ha pasado en este caso". Para Fernández, "la suerte estaba echada desde el comienzo y tan solo hizo falta un simulacro de juicio que inició uno de los jueces que disfrutó del viaje pagado por el Grupo Clarín".

Y concluyó: "Hoy acompaño y me solidarizo con Cristina sabiendo que es víctima de una persecución absolutamente injusta. Se de su inocencia. Todos los hombres y todas las mujeres de bien que amamos la democracia y el Estado de Derecho debemos ponernos a su lado".

Cristina se defendió: Mafia judicial, sistema disciplinador y renunciamiento al 2023

La vicepresidenta Cristina Kirchner habló tras ser condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y denunció ser víctima de una "mafia judicial" como definió al Poder Judicial. El Tribunal Oral Federal N°2 de la Ciudad de Buenos Aires la consideró culpable por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz. Fue absuelta de la acusación de asociación ilícita.

"Esto es un Estado paralelo y mafia", aseguró la Vicepresidenta minutos después de escuchar la sentencia desde el Senado. "Esta condena no es por las leyes de la Constitución, las administrativas, o el Código penal. Tiene su origen en un sistema, que, casi ingenuamente, el 3 de diciembre de 2019, hablé de Lawfare, ahora, rescaté el concepto de partido judicial", comenzó la ex mandataria a través de su canal de Youtube.

En otro tramo de su discurso, la Vicepresidenta definió a la condena por la causa Vialidad como un "sistema disciplinador para la dirigencia política". Tras referirse al denominado "Vuelo del lawfare", la ex mandataria indicó que el "poder judicial, en articulación con los grandes medios y las empresas" forman parte de un "sistema que no va a tolerar que hagan lo que ellos quieren".

"A Néstor (Kirchner) le sacaron la fusión de Cablevisión y Multicanal. No estuve d e acuerdo, pero él era el presidente. No me pudieron sacar Telecom, que se los dio Macri", lanzó.

Sostuvo además que hay "un sistema disciplinador para la dirigencia política", pero no para "los que piensan como ellos como Juntos por el Cambio, que están de acuerdo que las universidades son un gasto, que el populismo,que los derechos, que cómo recuperar YPF".

Por otra parte, anunció que no será candidata en 2023 y que desde el 10 de diciembre del año que viene no ocupará cargos públicos. "No voy a ser candidata a nada", afirmó.

"No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vice presidente a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada", lanzó la ex Presidenta visiblemente enojada por la sentencia.

"A mí, (me condenan por) administración fraudulenta, y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el FMI, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata", declaró.