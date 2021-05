La vicepresidenta Cristina Kirchner destacó el discurso del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ante el Congreso norteamericano y recordó cuando el FMI financió la campaña de Mauricio Macri con apoyo de Donald Trump para buscar la reelección, algo que no sucedió. El crédito que el FMI le dio a la Argentina durante el macrismo fue el más importante de la historia del organismo.

En un hilo de tuits, cerró su mensaje la expresidenta argentina: "¿Por qué Biden dijo todo esto? También lo explica en forma textual: 'La peor pandemia en un siglo, la peor crisis económica desde la Gran Depresión, el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil.' ¿Qué cosa, no? Y eso que el FMI no le financió la campaña a Trump".

Así, Cristina recordó cuando un asesor de Trump reveló que ayudaron al gobierno de Macri a acceder al crédito del Fondo Monetario Internacional para sostener el programa económico de Cambiemos antes de las elecciones.

Quien había hecho esa confesión fue Mauricio Claver, el funcionario más importante del presidente de los Estados Unidos de ese entonces para América Latina. Lo explicó en un foro diplomático la decisión geopolítica que ejecutó la Casa Blanca para facilitar los créditos Stand-By.

"Yo estaba en el Fondo Monetario, y el programa más grande en la historia del Fondo Monetario, lo ocupamos para la Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina, y les haya costado la elección, es una cuestión”, reconoció Claver el año pasado ante los diplomáticos chilenos. Y agregó el hombre de Trump: “Yo tenía a los europeos enfrente de mí, cuando quisimos impulsar e impulsamos el programa de asistencia más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional para ayudar a la Argentina en su momento de crisis, fueron los europeos que estaban peleados contra nosotros, porque no querían ayudar a la Argentina, porque no les interesaba el Hemisferio Occidental”.

En una nota de Infobae, el periodista Román Lejtman había escrito: "Donald Trump consideraba a Mauricio Macri una pieza clave en el tablero geopolítico de América Latina y utilizó todo su poder institucional para sostener al gobierno de Cambiemos que estaba en jaque por un plan económico recesivo que podía abrir la puerta a un triunfo del peronismo. Trump pretendía bloquear una eventual llegada del justicialismo a la Casa Rosada, ya que esa instancia política complicaría sus planes para terminar con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Para la Casa Blanca una victoria de Cristina Fernández -Alberto Fernández aún no aparecía en el escenario electoral- podía exhumar un eje populista -Argentina, Venezuela y Cuba- y afectar los intereses norteamericanos en la región".

Cerró esa crónica: "En este contexto, el presidente de los Estados Unidos no solo apoyó a Macri en público, sino que también utilizó en secreto toda su poder global para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) saltara todos sus límites financieros y concediera a la Argentina un crédito histórico por más de 55.000 millones de dólares".

Hoy Cristina Kirchner recordó ese hecho en este hilo de tuits, donde destacó varias frase de Biden, entre ellas esta: "En otro tramo de su extenso hilo, la ex presidenta destacó la siguiente frase: “'Entonces, ¿cómo pagamos mis trabajos y mi plan familiar? (…) es hora de que las empresas estadounidenses y el 1 por ciento más rico de los estadounidenses comiencen a pagar su parte justa. Sólo su parte justa.” ¡PLOP x2!'""

"'Vamos a eliminar las lagunas que permiten a los estadounidenses que ganan más de un millón de dólares al año y pagan una tasa impositiva más baja sobre sus ganancias de capital que los estadounidenses que reciben un cheque de pago. Solo vamos a afectar a tres décimas del 1 por ciento de todos los estadounidenses con esa acción. Tres décimas del 1 por ciento' ¿Te suena?", parafraseó Kirchner.