Di Tullio: “Por supuesto que Cristina banca a Batakis”

Lo afirmó la senadora de la coalición oficialista, en medio de la difícil situación actual por el aumento del dólar blue. Enfatizó que quiere ver “a la policía federal en la puerta de cada cueva”.

La senadora nacional por el Frente de Todos, Juliana Di Tullio, habló sobre la designación de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía y remarcó que “no hay dudas” de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner la respalda. Por otra parte, reconoció que “falta acción” para frenar la escalada del dólar blue y dijo que quiere ver “a la policía federal en la puerta de cada cueva”.

"Por supuesto que Cristina banca a Batakis, no hay dudas. No se me ocurrió nunca preguntarle porque para mi es obvio”, aseguró la legisladora en una entrevista por Radio Futurock.

En este sentido, la legisladora consideró a Batakis como una economista "peronista" y destacó que, en consecuencia, "tiene todos los números en la cabeza pero también a toda la gente, y eso es lo importante". Además, la elogió por ser "una mujer que tiene muchas agallas" y recordó su gestión al frente del Ministerio de Economía bonaerense durante la gobernación de Daniel Scioli, cuando "ordenó las cuentas rápidamente".

“Batakis ordenó las cuentas de la Provincia y lo hizo rápidamente. No hizo magia, laburó mucho y es una mujer que tiene muchas agallas", agregó Di Tullio.

Sobre el acuerdo con el FMI, la jefa de senadores de Unidad Ciudadana aseguró que “la ministra tiene que cumplir con la ley, pero si tiene margen para negociar tiene que hacerlo. No es un FMI nuevo y bueno como pintaba Guzmán, son lo mismo de siempre. Por eso ni loca voté ese acuerdo”.

En este marco, Di Tullio criticó al ex ministro de Economía y afirmó que “le dejó un bruto quilombo a Batakis y se fue dejando una corrida". "No sé porque nadie le dijo nada. A mí me dicen de todo, pero yo no soy una entregadora del pueblo argentino. Guzmán es el padre de esa ley y Batakis no tiene opción, pero tiene los números en la cabeza y también tiene a la gente en la cabeza”, agregó.

Conflicto con el sector agropecuario

Por otro lado, la senadora nacional se refirió al conflicto con el sector agropecuario y el aumento considerable de precios. Consideró que el Estado “tiene que tomar herramientas legales” para abordar el asunto porque “esto es un golpe de mercado”.

“Hay un conflicto de interés, hay hombres y mujeres que producen granos y tienen una coyuntura que hace que ese commoditie esté muy por encima de su valor normal proque no están liquidando granos en Ucrania y Rusia. Rusia es uno de los países que más produce trigo. Por eso hoy vale tanto, es coyuntural”, añadió.

En este sentido, recordó que “todos los países del mundo”, en particular los de Europa, “están aplicando leyes de renta inesperada; la renta se tiene que repartir porque están ganando con una desgracia y a costa de empobrecernos a los demás”. Finalmente dijo “si se devalúa como quiere el sector agropecuario a nosotros se nos licúa el salario en dos minutos y eso nos aniquila, a millones de personas”.

Por último, en referencia a la escalada del dólar blue, la legisladora reconoció que “falta acción”. “Quiero ver a la policía federal en la puerta de cada cueva. Si todos saben dónde quedan. Hace falta porque no es que tenga efecto real en la economía, tiene un efecto en la psiquis colectiva. Con una mentira, esas acciones angustian a todos”, sentenció la senadora.