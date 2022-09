Cristina cargó contra la oposición: "Sorpresas te da la vida"

La vicepresidenta volvió a usar Twitter para señalar que dirigentes de la oposición que cuestionaron la obra pública de Santa Cruz durante su mandato, presentaban presupuestos alternativos con las mismas obras que el cálculo de gastos e ingresos del gobierno de ese entonces.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a usar Twitter este miércoles para publicar un extracto de su defensa en la causa Vialidad. En este caso, señaló que dirigentes de la oposición que cuestionaron la obra pública de Santa Cruz durante su mandato, presentaban presupuestos alternativos con las mismas obras que el cálculo de gastos e ingresos del gobierno de ese entonces.

"En este video, mi defensa prueba cómo la oposición presentaba proyectos de presupuesto alternativos que incluían las obras viales de Santa Cruz, objeto de la acusación de (Diego) Luciani y (Sergio) Mola. A esos proyectos los firmaron los mismos que hicieron las denuncia", expresó la ex mandataria a través de Twitter, e, ironicamente, añadió: "Sorpresas te da la vida".

La ex mandataria publicó un video de parte del alegato de uno de sus abogados defensores, Ary Llernovoy, realizado este lunes. En ese marco, el abogado defensro expuso que el proyecto alternativo de presupuesto de 2010, elaborado por legisladores de la oposición, entre los que estaba el ex diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán, quien había presentado una denuncia por presunta asociación ilítica por la obra pública en Santa Cruz en 2008.

"Resulta que Morán presenta un proyecto de presupuesto alternativo y hace lo mismo que el oficialismo. Son las mismas obras que a su criterio deberían ser financiadas", lanzó. También señaló que el "lilito" había sido testigo de las partes acusadoras en la causa Vialidad "y como pudo, trató de defender esta acusación".

El abogado también observó que los presupuestos cuestionados por la obra pública en Santa Cruz también fueron avalados por diputados y senadores opositores. "Nos quieren hacer creer que habían aprobaciones automáticas", planteó Llernovoy.

En ese sentido, enumeró legisladores enfrentados al kirchnerismo que avalaron el presupuesto como Graciela Camaño, Cristian Ritondo, Luis Barrionuevo, Francisco De Narváez, Pablo Tonelli, Federico Pinedo y Gerardo Morales. El abogado de la ex mandataria tambíén deslizó que el expediente había contado con el aval del ex senador Miguel Ángel Pichetto, a quien definió como "alguien que era del oficialismo pero hoy es uno de los exponentes de la oposición".

Fernández de Kirchner había usado Twitter para replicar otros dos extractos del alegato de su defensa, en los que el abogado Carlos Beraldi refutó afirmaciónes de Luciani y Mola, quienes piden para la Vicepresidenta doce años de carcel e inhabilitación para ejercer carlos públicos, por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Mientras que ayer cuestionó la acusación de una supuesta reunión de la ex mandataria con el empresario Lázaro Baez, esta mañana desmintió el presunto "amedrentamiento" para votar los presupuestos.

El viernes, la ex mandataria se defenderá ante el tribunal, según confirmó Beraldi. La Vicepresidenta se amparará en el artículo 104 del Código Procesal Penal, que establece que "el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial; podrá también defenderse personalmente siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso".