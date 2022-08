CFK pedirá que recusen al presidente del tribunal y el fiscal de la causa de Vialidad

Después de conocerse fotos de los funcionarios y otros referentes de la Justicia jugando al fútbol en la quinta del ex presidente Mauricio Macri, la Vicepresidenta denunció connivencia y sentenció: "El Poder Judicial argentino apesta."

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció una vez más una connivencia entre funcionarios judiciales que participan de sus procesos judiciales y el macrismo. Este domingo, la ex mandatario reaccionó a la publicación en Página 12 de fotos en las que se ve al presidente del tribunal que actúa en el caso conocido como Vialidad, Rodrigo Giménez Uriburu, y el fiscal que la está acusando, Diego Luciani, jugando juntos al fútbol en la quinta del ex presidente Mauricio Macri. "He instruido a mi abogado para que mañana a primera hora recuse a los jugadores de fútbol. El Poder Judicial argentino apesta", anunció.

Pero la mandatario no se queda solo en estas dos figuras centrales del juicio que enfrenta por la adjudicación de obra pública en Santa Cruz durante su mandato presidencial. "Todo hace juego con todo. Hoy, Página/12 prueba que la asociación ilícita es la de ellos. El Presidente del Tribunal y el Fiscal de la causa “Obra Pública” jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. El camarista (Mariano) Llorens juega en el “mismo equipo” pero ese día faltó al partido", tuiteó la Vicepresidenta.

"Y si no te alcanza -continuó comentando sobre la segunda foto publicada en el medio- en el 'mismo equipo' juega Roby Martínez, cuñado del candidato presidencial de Cambiemos para el 2023, Horacio Rodríguez Larreta. Pensar que me armaron una causa porque decían que un día lo habían visto al Juez Cassanello en Olivos."

Finalmente, concluyó identificando a otro de los jugadores que participaron de ese partido jugado en la quinta del ex presidente Macri: "¿Querés conocer más jugadores? También está Jaime Méndez, Intendente de Cambiemos en San Miguel, que casualmente ayer (por el sábado) estuvo con Macri en recorrida política por la localidad."

La causa Vialidad y las fotos que comprometen al fiscal Diego Luciani

De esta forma, Cristina Kirchner volvió a mostrar la parcialidad de quienes deben juzgarla en el caso Vialidad por el supuesto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz durante su mandato como presidenta. La semana pasada, comenzó el juicio oral de la causa con tres audiencias encabezadas por Luciani y su colega, el fiscal Sergio Mola.

Este lunes, ambos protagonizarán la cuarta de nueve audiencias que solicitaron para el desarrollo de un alegato que culminará, según ellos mismos anunciaron, con el pedido de condenas para todos los imputados por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita y defraudación, entre los que está la Cristina.

Sin embargo, el domingo el diario Página 12 dio a conocer las fotos que muestran a Luciani jugando en el mismo equipo de fútbol que Giménez Uriburu en la quinta Los Abrojos, donde el expresidente Macri tiene una de sus residencias.

Según muestran las fotos y la investigación del diario, tanto Giménez Uriburu, Luciani y Macri eran del equipo "Liverpool" del que también es parte el juez de la Cámara Federal, Mariano Llorens, que no está en la foto en la quinta Los Abrojos porque ese día faltó a la cita.

Luciani y Macri también fueron vistos en el mismo equipo de fútbol, tanto en lo de Macri y como en un campeonato de San Isidro. Todo esa información fue revelada por fotógrafos que hoy sacaron las imágenes a la luz.

Las imágenes son cercanas al 19 de agosto de 2019, cuando el expresidente enfrentaba una de las tantas crisis económicas de su gobierno, que desembocó en la renuncia de Nicolás Dujovne al Ministerio de Hacienda y desembarco de Hernán Lacunza.

Las fotos terminan de confirmar la actual imparcialidad de los juristas que quieren proscribir a Cristina Fernández de Kirchner en una causa sin pruebas. La relación social y afectiva entre el expresidente con el fiscal y el juez que públicamente confesaron que quieren la condena de CFK, genera sospecha de la objetividad.