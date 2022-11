Ritondo: "Los candidatos hasta ahora son Larreta, Bullrich y Vidal"

El diputado de Cambiemos además dijo que la unidad "está garantizada" y que Patricia Bullrich no debe pedir disculpas por amenazar con golpear a Felipe Miguel.

El diputado Cristian Ritondo afirmó que los precandidatos presidenciales del PRO de cara a las elecciones del año próximo son Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, y aseguró que está ratificada la "unidad" de ese espacio y de la coalición opositora Juntos por el Cambio.



"Ratificamos la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio. Hemos establecido un mecanismo para coordinar y evitar tensiones innecesarias", afirmó Ritondo en declaraciones a la prensa formuladas tras un encuentro de la mesa chica del PRO que se desarrolló esta mañana en un hotel céntrico, con la presencia del expresidente Mauricio Macri.

Ritondo contó que Patricia Bullrich no pidió disculpas a Horacio Rodríguez Larreta luego de amenazar al jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel con "romperle la cara" en caso de que la vinculen al kirchnerismo. "No hace falta pedir disculpas", dijo el ex ministro de Seguridad bonaerense a la salida de la reunión.

La reunión de Juntos por el Cambio fue convocada en el NH Plaza de Mayo por Mauricio Macri para limar asperezas dentro de la alianza electoral. Tras el cónclave, el PRO difundió un comunicado donde informó que acordaron "evitar tensiones innecesarias".

Además de Macri, Vidal, Larreta y Bullrich, estuvieron presentes Diego Santilli; el senador nacional Humberto Schiavoni; y el ex presidente provisional del Senado Federico Pinedo. Minutos antes de las 10, el jefe de Gobierno porteño fue el primero en irse del lugar, sin brindar declaraciones a la prensa. "Estas cosas lastiman, entonces tenemos que tratar de tener tranquilidad", afirmó Santilli, al referirse escuetamente a los cruces que hubo días atrás entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Tras el cónclave, el PRO difundió un comunicado titulado "Honda preocupación por la situación económica" y en el que señaló que el ministro de Economía, Sergio Massa, "no se está haciendo cargo de los cambios necesarios". "Ya hemos advertido y reiteramos que está construyendo una bomba hacia el futuro", planteó el partido opositor.

Respecto a su interna, el texto indicó: "Ratificamos nuestro compromiso por la unidad del PRO, y de Juntos por el Cambio para garantizar la transformación que el país necesita. Hemos establecido un mecanismo de coordinación entre los precandidatos del PRO que evite tensiones innecesarias".

En tanto, a la tarde habrá un encuentro virtual de Juntos por el Cambio, que contará con todas las fuerzas de la coalición: además de la titular del PRO también estarán sus pares de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales; de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro; y del Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto.