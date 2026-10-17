Crisis salarial en Río Negro: UPCN rechazó el aumento de Weretilenck y denunció que fue una "negociación ficticia"

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) de Río Negro rechazó la propuesta salarial del Gobierno de Alberto Weretilneck y denunció que la Mesa de la Función Pública se convirtió en una instancia formal sin una negociación efectiva. El sindicato cuestionó el aumento del 4,18% para octubre y noviembre, que representaría unos $66.000 para un trabajador estatal, y rechazó el bono compensatorio previsto para el primer trimestre de 2027.

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A través de un comunicado, la organización expresó su "absoluta indignación" ante lo que calificó como una "miserable propuesta salarial". Según la conducción gremial, el Ejecutivo llegó al encuentro con el incremento definido de antemano y sin contemplar los reclamos de los representantes de los trabajadores.

"Nos convocan a una mesa donde supuestamente se debe escuchar y considerar las demandas de las y los trabajadores, pero terminamos presenciando el mismo espectáculo autoritario de siempre", cuestionaron desde UPCN.

El gremio cuestionó el funcionamiento de la mesa salarial

La organización sindical puso el foco en el mecanismo utilizado para discutir los ingresos de los empleados públicos. Según su planteo, la reunión no permitió una negociación efectiva porque la propuesta ya estaba definida antes del encuentro y sostuvieron: "Los trabajadores estatales no necesitamos reuniones ficticias para escuchar decisiones arbitrarias disfrazadas de negociación".

UPCN afirmó que el Gobierno había establecido el aumento "unilateralmente y a nuestras espaldas". Para el sindicato, esa modalidad reduce la participación de los representantes gremiales y desvirtúa el objetivo de la Mesa de la Función Pública como espacio para discutir las condiciones laborales y salariales.

En ese contexto, la organización anticipó que continuará reclamando una recomposición que permita recuperar los ingresos de los trabajadores estatales y frenar el deterioro del poder adquisitivo. "Lo que necesitamos, y lo que vamos a exigir en la calle y en cada lugar de trabajo, es una recomposición salarial real que le ponga un freno urgente al deterioro aplastante de nuestros ingresos", remarcaron.

La conducción sindical también cuestionó la finalidad de las convocatorias oficiales y exigió explicaciones sobre el modo en que se toman las decisiones salariales. "¿Para qué nos llaman si ya tienen todo cerrado? ¿La Mesa de la Función Pública es un espacio legítimo de negociación o apenas una formalidad burocrática vacía donde los trabajadores llegamos tarde a decisiones que ya fueron tomadas a puerta cerrada?", plantearon.

El comunicado anticipó que el gremio reclamará cambios en el mecanismo de discusión y mayor transparencia en las decisiones del Ejecutivo. "Si este es el juego que pretende jugar el Gobierno, entonces exigiremos transparencia, explicaciones claras y una negociación de verdad, no un simulacro para la foto", expresaron.

UPCN desmintió la versión oficial de la reunión

El conflicto también alcanzó a la comunicación sobre el encuentro. Además de rechazar la propuesta económica, UPCN cuestionó la información difundida por el Gobierno sobre los temas abordados durante la reunión de la Mesa de la Función Pública.

El sindicato negó que se hayan discutido cuestiones relacionadas con el funcionamiento de los organismos públicos provinciales, en contraste con lo que, según denunció, se informó oficialmente. "Desmentimos rotundamente las versiones oficiales sobre el contenido del encuentro. En esa reunión jamás se trataron temas vinculados al funcionamiento del Estado en los distintos organismos", afirmaron.

De esta manera, el gremio sumó un cuestionamiento sobre el desarrollo de la reunión y la versión pública de lo ocurrido. La disputa ya no se limita al porcentaje de aumento ofrecido, sino que también comprende la metodología de negociación y la información difundida sobre el encuentro.

El sindicato anticipó que mantendrá los reclamos

UPCN advirtió que continuará con sus planteos en los ámbitos institucionales, los lugares de trabajo y la calle. La organización rechazó la posibilidad de convalidar una política salarial que considera insuficiente y cuestionó el impacto de la propuesta sobre los ingresos de los empleados públicos.

"No vamos a ser cómplices del ajuste ni a validar decisiones prediseñadas", señalaron. El comunicado concluyó con un reclamo por mejores salarios y condiciones para los trabajadores de la administración pública rionegrina.

Desde la conducción sindical insistieron en que la discusión debe incluir una recomposición salarial y una participación efectiva de los representantes de los empleados. "Los estatales de Río Negro merecemos respeto, dignidad y salarios que alcancen para vivir", expresaron.

El rechazo de UPCN deja planteado un conflicto entre el sindicato y el Gobierno provincial por el aumento del 4,18%, el bono compensatorio para 2027 y el funcionamiento de la Mesa de la Función Pública. La organización sostuvo que mantendrá sus reclamos y exigirá una negociación que contemple las demandas salariales de los trabajadores estatales.