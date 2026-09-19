Crisis hídrica en San Luis: una obra dejó sin agua a vecinos del norte y crecen los reclamos al Gobierno

El Gobierno de San Luis quedó en el centro de los reclamos de vecinos del norte puntano luego de que una máquina utilizada en la obra del puente de la Ruta 5 rompiera la cañería troncal que abastece a varios parajes de la zona. El corte dejó sin agua a familias de El Duraznito, Cerrito Blanco, Los Argüellos, Punta del Agua y sectores cercanos, que denuncian falta de información y asistencia oficial.

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El problema no está relacionado con la sequía ni con las condiciones climáticas. Según el reclamo de los habitantes, la rotura se produjo durante los trabajos de la obra y afectó la red que lleva agua a viviendas, puestos y escuelas rurales.

La situación genera serias dificultades para las familias, que deben administrar las reservas que todavía conservan en sus tanques para cubrir necesidades básicas como cocinar, higienizarse y abastecer a los chicos y animales.

El principal reclamo apunta a la respuesta posterior al incidente. Según denunciaron los vecinos, pasaron las horas sin un aviso oficial, sin precisiones sobre el momento en que podría regresar el servicio y sin la llegada de camiones cisterna para garantizar el abastecimiento.

Ante la falta de información, fueron los propios habitantes quienes comenzaron a comunicarse entre sí mediante WhatsApp para conocer las novedades y advertirse sobre la necesidad de cuidar el agua disponible. Los vecinos ya realizaron los reclamos correspondientes y esperan que se repare la cañería troncal y que, mientras continúen los trabajos, la Provincia garantice el suministro mediante asistencia alternativa.

Morosidad: San Luis quedó cuarta a nivel nacional

San Luis quedó en el cuarto lugar del país entre las provincias con mayor proporción de deudores en mora, según el Monitor Mensual de Crédito a las Familias elaborado por EcoGo y la Universidad Austral con datos de la Central de Deudores del Banco Central, INDEC y CEPAL. El informe, correspondiente a julio, señala que el 34,7% de los titulares de crédito de la provincia gobernada por Claudio Poggi registraba al menos un saldo irregular, por encima del promedio nacional del 26,6%.

A nivel nacional, además, la proporción de deudores con atrasos aumentó 0,3 puntos respecto de junio y se ubicó 8,3 puntos por encima del registro de julio de 2025, con doce de las 24 jurisdicciones por encima del 30%.

El escenario para San Luis también resulta preocupante cuando se observa el monto de dinero comprometido. La provincia quedó tercera a nivel nacional por el porcentaje del crédito que se encuentra en situación irregular, con el 23,5% del total, apenas por debajo de Santa Cruz, que registró 23,6%, y de La Rioja, que alcanzó el 25,3%. El promedio nacional, en tanto, se ubicó en el 18%.

La situación se profundiza fuera del sistema bancario tradicional. Entre los proveedores no financieros de crédito, que incluyen fintechs y emisoras de tarjetas no bancarias, la mora nacional alcanzó el 31,3%, mientras que en San Luis llegó al 36,8%, uno de los niveles más elevados del país.

En paralelo, el stock de deuda informado de las familias argentinas alcanzó en julio los $99,4 billones. Dentro de ese escenario, San Luis aparece simultáneamente entre las jurisdicciones más comprometidas: cuarta por la proporción de deudores con atrasos y tercera por el porcentaje del crédito que se encuentra en mora.