Catamarca: 450 comercios cerraron en tres años y el deterioro económico suma presión sobre Jalil

En San Fernando del Valle de Catamarca, la crisis económica se refleja cada vez con mayor fuerza en la actividad comercial. Según cifras municipales, alrededor de 450 comercios de distintos rubros cerraron sus puertas en los últimos tres años, un fenómeno que comenzó a hacerse visible en la céntrica peatonal Rivadavia y que ahora se extiende a distintos puntos de la capital provincial. Los cierres se produjeron durante la segunda gestión del gobernador Raúl Jalil, en un escenario de dificultades para sostener los costos de funcionamiento de los locales.

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Si bien durante ese período también se registraron unas 1.300 nuevas habilitaciones comerciales, desde el municipio advierten que la dinámica se modificó durante el último año: la cantidad de establecimientos que dejaron de funcionar comenzó a superar a las nuevas aperturas. “Se incrementó el cese de la actividad comercial por encima de las nuevas habilitaciones”, explicó la secretaria de Protección Ciudadana y responsable del área de Comercialización, Mariela Romero, en declaraciones a un medio local.

La funcionaria señaló que entre los principales motivos de los cierres aparecen las dificultades para afrontar los alquileres, el pago de impuestos y otras obligaciones vinculadas al funcionamiento de los comercios. De esta manera, el aumento de los costos y la menor capacidad para sostener los gastos fijos se convirtieron en uno de los principales obstáculos para la continuidad de los locales.

En este contexto, comerciantes de la peatonal Rivadavia y del casco céntrico también llevaron sus reclamos a la Municipalidad por la presencia de vendedores en la Plaza 25 de Mayo durante los fines de semana. Los propietarios de los locales cuestionan lo que consideran una situación de competencia desleal y sostienen que los comercios habilitados deben afrontar requisitos normativos, impositivos y otros costos para poder desarrollar su actividad, mientras que los vendedores informales no estarían sujetos a las mismas condiciones.

Ola de despidos en Catamarca

El gremio de empleados de comercio de Catamarca viene manifestando su preocupación por la ola de despidos y el cierre de locales en la provincia. Ante este panorama, desde el sector afirman que se necesitan respuestas y soluciones urgentes de parte del gobierno de Raúl Jalil.

La situación crítica se extiende por todo la provincia y "existe preocupación entre los trabajadores activos por la posibilidad de perder sus puestos", señaló el secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Roberto González a Radio Esquiú 95.3.

El dirigente gremial alertó sobre la situación del sector comercial recordando un antecedente lamentable: el cierre del supermercado de la terminal de Catamarca, que se produjo que principios de año y dejó a 31 familias sin ingresos.

A fines de agosto, el gremialista también se pronunció sobre esta crisis en medios de comunicación catamarqueños y sostuvo que la situación se agrava por los altos costos de los alquileres comerciales, fijados por propietarios que no contemplan el desplome de la facturación.

Catamarca lidera la desocupación del NOA

En el segundo trimestre de 2026, el Gran Catamarca alcanzó una tasa de desocupación del 6,4%, el registro más alto entre los aglomerados del Noroeste Argentino y el decimocuarto entre los 32 centros urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.

De acuerdo con la información difundida sobre el mercado de trabajo local, la cantidad de personas con problemas de inserción laboral pasó de unas 40.000 a 49.500 en un año, sobre una población económicamente activa de alrededor de 104.000 personas.