Crisis alimentaria en Catamarca: escuelas sin recursos, deudas millonarias y problemas para garantizar la nutrición escolar

Las escuelas de Fiambalá atraviesan una situación crítica por la falta de presupuesto e insumos para garantizar la alimentación de los estudiantes. La falta de recursos no solo pone en riesgo la continuidad de los comedores escolares, sino que impacta de manera directa en las comunidades más vulnerables, especialmente en las escuelas rurales, donde asisten niños y niñas de familias de bajos recursos.

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La falta de recursos derivó en que algunas escuelas acumulen deudas de entre $2 y $5 millones con comercios locales por la compra de alimentos para los estudiantes. Ante este escenario, la comunidad educativa reclama la intervención urgente del Ministerio de Educación de Catamarca.

“Nos vemos en la obligación de rogar su intervención para el pago de las deudas contraídas debido a la necesidad imperiosa de dar contención al alumnado”, expresaron las familias autoconvocadas de la Escuela Provincial N° 224 en una carta que será enviada al Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO), encargado del refuerzo nutricional y los comedores escolares de Catamarca.

Lo que planean las instituciones y padres, según Abaucán Multimedios, es que uno de los orígenes del inconveniente es que desde el gobierno catamarqueño calcula los recursos a enviar en base a precios de la capital provincial, sin contemplar los gastos de transporte y logística que existen en el oeste de la provincia, especialmente en localidades rurales. Además existen diferencias de precios que varían entre un 100% a un 150%.

A este complejo escenario se suma el cambio de esquema de varias instituciones que pasaron de jornada simple a completa, extendiendo el horario de permanencia de los alumnos de 08:00 a 16:00 horas. Desde las comunidades educativas denuncian que las partidas oficiales no se actualizaron acorde a las exigencias nutricionales de esta modalidad, lo que obliga a los directivos a hacer malabares o apelar al fiado en los comercios de la zona para poder asegurar el plato de comida diario

Títulos truchos en Catamarca

Otro escándalo que perjudica a Jalil se conoció a fines de agosto cuando docentes exigieron investigar presuntos títulos irregulares en los 17 Institutos de Estudios Superiores (IES). El Sindicato de Docentes de Catamarca (SIDCA) cuestionó los mecanismos de control tras la detección de inconsistencias y pidió auditorías.

La presentación formal del SIDCA, que solicitó ante la Justicia ser admitido como querellante en la causa penal, responsabiliza a la estructura gubernamental por permitir supuestas fallas estructurales en el sistema de validación de carreras docentes.

El propio Ministerio de Educación y Trabajo provincial admitió la existencia de al menos 35 títulos con inconsistencias graves en carreras de formación docente correspondientes a los ciclos 2024 y 2025. Aunque el Ejecutivo provincial dispuso la intervención de la conducción del IES afectado, el planteo sindical deja expuesta a la gestión central por la vulnerabilidad de las auditorías oficiales.