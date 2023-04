PBA instalará botones antipánico en los colectivos que no tengan cámaras de seguridad

En una nueva reunión entre el gobierno bonaerense y cámaras de transporte, Kicillof apuró a las empresas para que instalen las cámaras de seguridad y botones antipánico. Sólo el 25% de los micros tienen cámaras a pesar de que el gobierno asignó partidas. ¿Qué pasó con los $2.500 millones que giró la Provincia?

A una semana del crimen de Daniel Barrientos, el chófer de 55 años de la línea 620, el gobernador Axel Kicillof volvió a encabezar un nuevo encuentro con ministros y referentes de las Cámaras de Transporte automotor para avanzar en la instalación de cámaras de seguridad en todas las líneas de micros con jurisdicción provincial. El encuentro se realizó en Casa de Gobierno, en La Plata, y participaron los ministros de Seguridad, Sergio Berni, de Transporte, Jorge D’Onofrio, el Jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, el Jefe de Asesores, Carlos Bianco, y referentes de las distintas cámaras de Transporte de la provincia.

Finalizada la reunión, que duró unos 40 minutos, José Troilo, de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), reconoció a El Destape que “sólo el 25% de los micros bonaerenses posee cámaras de seguridad”. Respecto de los $2.500 millones que el gobierno bonaerense transfirió por decreto a las empresas de colectivos en lo que respecta a subsidios para la compra de cámaras de seguridad, dijo que “es una situación compleja”.

Sobre el rumor que siguiere que las empresas habrían asignado parte de los fondos al pago de salarios, el dirigente de la CEAP se sinceró: “El decreto es claro, es cierto. Pero el sistema de sostenimiento de las empresas es complejo, el dinero es fungible y es un inconveniente”. Respecto de la instalación de las cámaras de seguridad, dijo que “hay un problema de disponibilidad por cuestiones de importación, por eso los botones de pánico son una posibilidad. La voluntad del sector está y me voy conforme”.

Según confesó uno de los presentes en la reunión a este medio, los representantes de las Cámaras de Transporte asistieron al encuentro “sabiendo que estaban en falta”. “Nosotros les advertimos que esto podía pasar; 45 días atrás les dijimos que se pongan las pilas”, agregó en referencia a las cámaras de seguridad.

Actualmente la provincia de Buenos Aires tiene la potestad de “multar” e “intimar” a las empresas de transporte, y hasta de “quitarles la concesión”. Multarlos e intimarlos es algo que el gobierno realizó en varias oportunidades. “Quitarles la concesión sería quedarnos sin transporte público”, se sinceró un funcionario provincial de alto rango.

Lo cierto es que el gobierno bonaerense no posee colectivos para poder hacerse cargo de semejante tarea de un día para el otro. Una encerrona que dejó al descubierto la realidad del transporte en la provincia más poblada de la Argentina.

Por su parte, el ministro de Transporte provincial, Jorge D'Onofrio, detalló que “en los próximos días las más de 1.800 cámaras de seguridad van a estar transmitiendo”. “Tuvimos charlas con el ENACOM para implementar los chips 4G, y que así se recepcionen las imágenes en el Centro de Monitoreo de Puente 12 (La Matanza)”, agregó.

En tanto, las unidades de Transporte que no tengan cámaras de seguridad se van a “instrumentar botones de pánico”, como herramienta disuasiva para los choferes de micro. Finalmente el titular de la cartera de Transporte explicó que la reunión no se centró en señalar con el dedo o buscar responsables: “No tiene que ver con establecer responsabilidades o intimar a alguien, sino cómo le mostramos a la sociedad como seguir”.

Los polémicos cacheos en el Conurbano

Por su parte, el ministro de Seguridad Sergio Berni se refirió a la investigación por el asesinato a Daniel Barrientos, y reconoció que “el 95% de los delitos de este tipo los resolvemos en las primeras 24 horas. Llevamos una semana y la verdad es que no tenemos los avances que me gustaría tener”. “No estamos ante un hecho habitual que responde a patrones habituales”, dijo.

Consultado sobre los cacheos a la gente que viaja en el transporte público, el polémico ministro dijo que seguirán haciéndolos. “Se criticó un cacheo pedido por los propios trabajadores de la línea de colectivo. Nosotros cacheos, los fines de semanas en la provincia y por los partidos de fútbol, no bajan de los 100 mil y no veo que nadie haya levantado la voz”. “Si les molesta dejamos los cacheos en las canchas de fútbol también”, desafió.