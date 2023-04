Berni sobre la agresión en su contra: "Fue una emboscada"

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se refirió a los manifestantes como "gente que venía a provocar".

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se refirió a las agresiones que recibió este lunes luego del asesinato de un chofer de colectivo de la línea 620 y afirmó que al llegar al lugar se dio cuenta que se trataba de una emboscada. "Cuando llegué, bajé y caminé me dijeron esto es una emboscada y termina mal", explicó Berni en diálogo con C5N. El ministro se refirió a algunos de los manifestantes como "gente que venía a provocar".

Berni llegó al lugar junto a su par de transporte, Jorge D´Onofrio, para -según dijo- conversar con los que estaban protestando y lograr calmar la situación. Además de la hipótesis de una emboscada, Berni también se refirió al momento en que asesinaron al chofer de colectivo y dijo que no se trató de una "metodología habitual". "Primero, hechos de esta naturaleza vemos seguido. La ultima vez que tuvimos un asesinato de un chofer también fue en esta zona, recuerdo que me reuní con varios de los que estaban ahí, después la investigación detuvimos a varios de los actores", relató el ministro y agregó: "Lo de hoy es muy llamativo, nadie roba con dos vehículos de apoyo un colectivo, con un armamento que no es habitual en este tipo de delitos y con una munición que es para profesionales".

Berni explicó que después de los momentos críticos y a minutos de reunirse entre todos, llegó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y "prácticamente me lleva detenido". "En ese ambiente se funde todo: los realmente dolidos, los activistas políticos, la interna de la UTA (el gremio de los choferes) que es terrible, los violentos y cobardes, todos juntos en manada", describió.

Acerca de los agresores, Berni dijo que "no soy alcahuete, pero de la misma que cuando hay fiscales que denuncian enriquecimiento ilícito, debe haber fiscales que tienen lo que tienen que tener y deben estar investigando; seguramente las vueltas de la vida nos permitirá estar cara a cara en la calle".

Además, esta noche el ministro bonaerense fue citado por la Justicia para que afirme si va a impulsar o no la denuncia contra el grupo de colectiveros que protestó este lunes. La citación tiene fecha para el miércoles a las 9 de la mañana. Fue realizada por la Policía de la Ciudad y recaló en la fiscalía de Carlos Fel Rolero.