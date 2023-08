Interna de JxC: Ritondo denunció fuego amigo contra Grindetti por el crimen de Morena

El precandidato a diputado nacional de JxC cruzó a Claudio Romero, titular del PRO de CABA. "La política argentina cae en lugares de donde no se puede salir", sentenció, aun luego que Romero se disculpara.

La muerte de Morena Domínguez luego de un robo en Lanús se metió en la interna en Juntos por el Cambio, a días de las PASO previas a las elecciones 2023. El precandidato a diputado nacional Cristian Ritondo cruzó a un dirigente del sector del precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta por atacar a Néstor Grindetti, precandidato a gobernador bonaerense de Patricia Bullrich e intendente lanusense en uso de licencia. El macrista porteño ya se había disculpado. "Sé que a él también le duele por eso le pido disculpas", había dicho.

En una entrevista en TN, Ritondo - integrante del sector de Bullrich - aludió a un tuit luego borrado, de Claudio Romero, titular del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, en la que afirmó que "el intendente debería priorizar la seguridad en lugar de la campaña política".

"A mí me parece -comenzó Ritondo- que cuando se especula con la política, sobre todo con la muerte de una chiquita de 11 años, que me duele como padre y dirIgente político, la política argentina cae en lugares de donde no se puede salir", comenzó.

En ese marco, el ex ministro de seguridad bonaerense apuntó sobre "la especulación de algunos sectores, propios y ajenos" para "ver como se lo afecta a Grindetti". Y, de lleno, lanzó: "Hubo un tuit del presidente del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, hombre de Horacio Rodríguez Larreta".

Romero había tuiteado indignado por la muerte de la joven. "¿Dónde carajo están el ministro de seguridad y el gobernador? El intendente debería priorizar la seguridad en lugar de la campaña política ¡Haganse cargo!", lanzó el titular del PRO porteño, que respalda al adversario de Bullrich en la PASO presidencial de Juntos por el Cambio.

Luego, cuando se le publicó la foto del tuit borrado pidió perdón a Grindetti. "La Argentina me duele. Estos hechos aberrantes no pueden suceder en nuestro país. Lo único que quiero es que se haga justicia por Morena y su familia", expresó.

"Conozco a Grindetti hace años y sé que a él también le duele por eso le pido disculpas", señaló Romero. El precandidato a gobernador bonaerense es intendente en uso de licencia de Lanús, reemplazado de manera interina por Diego Kravetz, que se postula para el cargo.