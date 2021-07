Alberto le recordó a Tetaz que apoyó la estafa de los créditos UVA: "Yo entre la gente y los bancos, elijo a la gente"

El Presidente criticó al precandidato de la lista de María Eugenia Vidal, Martín Tetaz. Se acordó cuando el columnista de Jorge Lanata los militaba.

Alberto Fernández le recordó a Martín Tetaz que apoyó la estafa de los créditos UVA. "Yo entre la gente y los bancos, elijo a la gente", dijo. Así, criticó al precandidato de la lista de María Eugenia Vidal, Martín Tetaz. Se acordó cuando el columnista de Jorge Lanata los militaba.

Fernández insistió que los créditos UVA fueron una "gran frustración, un negocio para los bancos", y cuestionó los dichos de un "candidato porteño (de la oposición) que dijo que fueron la gran solución", en referencia al economista que ahora integra las filas del macrismo.

"Entre la gente y los bancos, siempre elijo a la gente. Son concepciones que nos hacen ver distintas las cosas. Para nosotros, primero los últimos, los sumergidos en el pozo de la pobreza", dijo el mandatario al inaugurar una Planta Depuradora de AYSA.

Tetaz defendió a capa y espada los créditos UVA, sigla que quiere decir Unidad de Valor Adquisitivo. Lanzados en abril de 2016, se actualizaron por inflación y representaron un ahogo para quienes confiaron, dado que los salarios quedaron por detrás. En tres años y medio, desde que se implementaron, hasta que Macri dejó la Casa Rosada, tuvieron un alza del 227 por ciento contra una suba del 133 por ciento de los salarios. Sin embargo, Tetaz fue categórico en su defensa y los definió como "la mejor medida de política económica de los últimos 70 años".

En mayo de este año se confirmó que los bancos subsidiarán las cuotas de hipotecas UVA que superen el 35% del ingreso familiar. Lo anunció el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, y consideró que "es un encuadre de tranquilidad" para los deudores. El Banco Central establecerá una instancia de monitoreo y alerta temprana para identificar posibles casos de riesgo. Son mecanismos para que ninguna cuota de crédito hipotecario UVA pueda superar el 35% del salario familiar.

Por otro lado, Fernández se expresó hoy sobre los 100 mil muertos por coronavirus y dijo que "en honor a los que perdimos seamos capaces de encarar el futuro de otra manera" y afirmó: "Nos apenaría mucho que el pasado vuelva".

"La muerte nos duele a todos. Nadie celebra la muerte, solo los asesinos y nosotros no lo somos. Solo espero que tanto dolor no sea en vano. Que no se nos quite de la memora lo que vivimos. Nos apenaría mucho que el pasado vuelva", dijo alberto Fernández al inaugurar una Planta Depuradora de AYSA en la localidad bonaerense de Guernica.