El Partido Justicialista (PJ) presentó en el Senado de la provincia de Buenos Aires un proyecto para declarar como "persona no grata"a la princesa Ana de Inglaterra, en medio de su reciente visita oficial a las Malvinas. Su llegada a las islas, que se da en medio del conflicto por el petróleo de la empresa británica Sea Lion, fue calificada como "una provocación" al reclamo argentino de soberanía del archipiélago.

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"Declara persona no grata en el ámbito de la provincia de Buenos Aires a la princesa Ana de Inglaterra, hermana del rey Carlos III del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en virtud de su visita oficial a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, desarrollada", dice el proyecto de resolución del PJ

La princesa Ana, hermana del rey Carlos III de Inglaterra, llegó a las islas el lunes 9 de noviembre junto a su esposo, el vicealmirante Timothy Laurence, donde permanecerá hasta este viernes. Según indicó el Palacio de Buckingham, su llegada es una "visita de honor", que constará de un recorrido el complejo de la Real Fuerza Aérea Británica conocido como RAF Mount Pleasant, ubicado a 60 kilómetros de Puerto Argentino.

"Asimismo, expresa su más enérgico repudio a las actividades desplegadas por la integrante de la Casa Real británica en territorio argentino ilegalmente ocupado, las cuales constituyen una provocación a nuestras reivindicaciones de soberanía, una afrenta a la Constitución Nacional y a la memoria de los caídos en la gesta de Malvinas", agrega la iniciativa firmada por el senador provincial justicialista Sergio Berni.

Por otro lado, el proyecto también "ratifica la legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional". "La recuperación de dichos territorios constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino", señala.

El contexto de su visita

Mientras la princesa Ana llegaba a las islas, un grupo de diplomáticos y especialistas argentinos se preparaba para las audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), donde el Gobierno de Javier Milei pidió para que el Reino Unido deje de explotar hidrocarburos "unilateralmente" en la cuenca norte de las Malvinas.

En la última de estas audiencias, la delegación argentina insistió en "la competencia prima facie del tribunal arbitral, la plausibilidad de los derechos argentinos, el riesgo de perjuicio irreparable y la urgencia de adoptar medidas provisionales", antes de que comiencen las perforaciones previstas de Sea Lion, empresa de capitales británicos e israelíes que opera a 200 kilómetros al norte de Malvinas.