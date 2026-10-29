Hasta ahora, las distancias se concentraron en ejes clave para el republicanismo, el círculo rojo: corrupción, microeconomía y libertad de expresión.

Ya sin dar respiro, el bullrichismo volvió a marcar distancia con la gestión libertaria y completó la semana de provocaciones sin tregua. Esta vez, la observación pasó por la necesidad de reconocer el resultado de las elecciones en Brasil que, tres días después, no motivó ningún tipo de comentario de la Casa Rosada. La filosofía es clara: defender lo que consideran correcto y señalar lo equivocado. La convicción es igual de clara: el Gobierno no puede prescindir de ellos y sus votos.

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Sin tregua ni silencio: Bullrich rompe filas y marca distancia con la Casa Rosada

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Patricia Bullrich salió con un comunicado en el que manifestó que “la gente decide en las urnas y su voluntad se respeta”. Destacó el rol estratégico de la relación entre Brasil y Argentina y cuestionó el uso “de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición”.

En la misma línea, pero con un tono más directo, el diputado Damián Arabia fue tajante: “La voluntad popular se respeta, incluso cuando el resultado no es el que uno hubiera querido”, destacando también las “oportunidades en común” de ambos países y la necesidad de exigir “una Justicia independiente que no persiga a la oposición”.

Pulso legislativo e independencia: por qué el Gobierno no puede echar a los aliados

Detrás de estos pronunciamientos hay una convicción: van a comunicar los puntos en los que haya acuerdo y ellos defienden, pero van a expresarse también frente a aquellas situaciones y decisiones que no compartan, defendiendo el rumbo que consideren correcto. Hasta ahora, las distancias se concentraron en ejes clave para el republicanismo, el círculo rojo: corrupción, microeconomía y libertad de expresión.

Ya quedó demostrado que no temen que esos desmarques generen problemas internos. Están convencidos de que el Gobierno no tiene los votos suficientes como para prescindir de ellos, al tiempo que se ríen de las especulaciones en torno a la provocación permanente para forzar ser echados del espacio. La experiencia reciente les da la razón: frente a los distanciamientos permanentes, Javier Milei decide no confrontar, a tal punto que no solo escuchó y disfrutó de una canción de Lali, sino que reconoció que Bullrich está preparada para ser presidenta.

¿Cómo posicionan las encuestas a Patricia Bullrich de cara a un eventual balotaje?

A fines de octubre, CB Consultora midió a Bullrich y a Milei en un escenario presidencial y de balotaje. Según el estudio, más del 57% preferiría un cambio frente a casi el 34% que elegiría la continuidad. En ese contexto, Milei lidera la intención de voto con el 27,1%, seguido de Axel Kicillof y otro candidato designado por Cristina Kirchner. En cuarto lugar, Bullrich con el 8,5%.

El escenario se plantea más favorable para la senadora en caso de balotaje: mientras Milei obtendría el 43% frente al 40,6% de Kicillof, Bullrich llegaría al 47,3% contra el 40,1% del gobernador, marcando que la legisladora manifiesta una mayor capacidad de ampliación que el jefe de Estado. “Y eso que aún Bullrich no se lanzó”, se observó aún con la incógnita de a qué podría lanzarse.

¿Qué se juega el oficialismo en la próxima sesión clave en el Senado?

Por lo pronto, Bullrich tiene un desafío este jueves a las 14 cuando se abra el recinto. La sesión estará atravesada por un temario definido por los aliados, con la intención de poder pedir la devolución del favor más adelante. Uno de los platos fuertes será el intento de citación de Diego Santilli, que, como jefe de Gabinete, está obligado a comparecer ante el parlamento todos los meses. La intención opositora es que lo haga en el Senado el 17 de noviembre, pero el coordinador de ministros dejó trascender que iría el 25 con la intención de desactivar el emplazamiento.