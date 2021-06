Cristina Kirchner y Axel Kicillof inauguraron un nuevo edificio del Hospital de Niños, abandonado durante el macrismo

La vicepresidenta y el gobernador bonaerense encabezaron el acto de inauguración de las obras que se reiniciaron bajo esta gestión y requirieron una inversión de más de $148 millones.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguraron el nuevo edificio del Hospital de Niños Sor María Ludovica, en La Plata, y que requirió de una inversión de más $148 millones

El mandatario provincial dijo que “esta obra emociona porque es un hospital histórico, construido a fines del siglo XIX, importantísimo y de referencia". Luego, resaltó que "estaba en un estado de abandono en sus instalaciones, en una precariedad en términos edilicios, que no es lo que se merecen los trabajadores y trabajadoras del hospital”. En ese sentido, Kicillof recordó que “la obra se planificó en 2010, se inició en 2017 y se dejó literalmente ‘de garpe’ el 11 de agosto de 2019; se neutralizó la obras en esa fecha”.

En la planta baja estará el área de salud mental; con 3 habitaciones de internación y 4 consultorios de psiquiatría. El primer piso será de terapia intermedia, con 6 habitaciones con 12 camas; en el segundo habrá 3 salas con 12 camas nuevas de Terapia Intensiva, y el tercero también será de Terapia Intermedia y contará con 6 habitaciones más con 12 camas.

El gobernador se refirió a la gestión de Vidal y dijo que “no se inauguraban obras del gobierno de Cristina para mentir, para que políticamente no se diga que la hizo la gestión anterior. Y así hubo muchas obras que se empezaron y no se terminaron”. Al respecto, Kicillof indicó que “esta obra estaba en un grado de avance con muchísima lentitud, se la dejó con deudas y hoy me da orgullo decir, que además de terminar las obras que comenzaron con Cristina, terminamos con las que dejaron los gobiernos de Macri y Vidal”

En referencia a la oposición, el mandatario provincial dijo que “los que cerraron escuelas rurales sin pandemia, ahora vienen a hablarnos de educación, y acá nosotros no cerramos ninguna escuela. Es una falta de respeto a los trabajadores y trabajadoras auxiliares decirles que no hubo clases”.

En tanto pidió que “sean una oposición responsable, ayuden con algo, consigan vacunas o pónganse de voluntarios, en vez de peregrinar por los canales de televisión y de Twitter llenando de odio a la gente”.

Del acto participaron la vicegobernadora, Verónica Magario y el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, en el escenario. También estuvieron todos los ministros y ministras del gobierno provincial, y diputados y diputadas nacionales y provinciales.