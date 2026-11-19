La Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de dos artículos del DNU 70/2023 que habían eliminado la regulación estatal sobre los precios de la medicina prepaga. El fallo obliga a restituir las facultades de la Superintendencia de Servicios de Salud para revisar y fiscalizar los incrementos de las cuotas. La resolución, que lleva la firma de tres integrantes del máximo tribunal, también podría tener consecuencias sobre cientos de reclamos judiciales que siguen en trámite.

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Los artículos 267 y 269 del DNU 70/23 habían modificado la normativa que establecía mecanismos de supervisión estatal sobre los valores de los planes de salud. Con la declaración de inconstitucionalidad, la Superintendencia de Servicios de Salud recuperará la potestad de examinar las modificaciones tarifarias y evaluar si los incrementos responden a criterios razonables. El organismo también podrá autorizar subas cuando estén justificadas por cambios en la estructura de costos y por un cálculo actuarial adecuado de los riesgos.

Sin embargo, el pronunciamiento no establece que las cuotas deban aumentar exclusivamente de acuerdo con la inflación. La Corte revocó parcialmente la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había dispuesto limitar los incrementos al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, el máximo tribunal restituyó las atribuciones regulatorias del Estado, pero dejó en manos de la autoridad de aplicación la evaluación de cada modificación tarifaria, tal como establece la legislación vigente.

Milei firmó el decreto 70/23 días después de asumir como Presidente.

El reclamo de una afiliada que sufrió un aumento del 110%

El expediente llegó a la Corte a partir de la demanda de una afiliada a una empresa de medicina prepaga, cuya cuota registró un incremento del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. La magnitud de la suba fue uno de los elementos centrales del reclamo. Según los antecedentes de la causa, si se hubiera aplicado la resolución anterior del Ministerio de Salud de la Nación, el aumento correspondiente a enero de 2024 habría sido del 6,26%.

La Cámara Federal de La Plata había fallado a favor de la afiliada y establecido restricciones sobre los incrementos. La Corte confirmó parcialmente ese pronunciamiento, aunque modificó el criterio que vinculaba directamente las actualizaciones de las cuotas con el IPC. La causa llegó a la instancia extraordinaria por recursos presentados tanto por la empresa de medicina prepaga demandada como por el Estado Nacional.