En las últimas semanas, a raíz de un entrecruzamiento de llamadas que ordenó la jueza María Romilda Servini, se supo que uno de los principales operadores judiciales de Mauricio Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez tuvo varios contactos para apuntalar el Lawfare. Ahora, el ex mandatario, dio otro paso más y contó que el decreto para nombrar dos jueces de la Corte fue una idea de ese operador.

Ante la consulta sobre el decreto que firmó a tan solo cinco días de haber asumido para agregar dos jueces a la Corte Suprema, el ex mandatario aseguró que "no era ilegal, pero no correspondía". En una entrevista con La Nación +, el ex mandatario también añadió que esa propuesta fue, justamente, acercada por Fabián "Pepín" Rodríguez y que aceptaron su propuesta. En ese mismo sentido, aseguró que se arrepintió de haber puesto a Horacio Rosatti por "la luz de los fallos, que todos tuvieron que ver con el sesgo populista de todas estas décadas" y que, por eso, está arrepentido. En la misma entrevista, Macri aseguró que, ahora, hubiera preferido a Domingo Sesin, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

Por otro lado, en lo que fue un momento llamativo, en un primer momento aseguró que "Jamás existió una mesa judicial", pero después con tan solo un par de minutos de diferencia, en la misma entrevista, Mauricio Macri aseguró que hubo una "mesa judicial para evaluar reformas, delitos de flagrancia" y otras cosas pero aseguró que "jamás" dedicó "un solo minuto para algunas de las causas de Cristina".

Proveniente del estudio Llerena, uno de los más poderosos de la city porteña, “Pepín” Rodríguez Simón fue un hombre clave en el dispositivo de persecución ejecutado desde la Mesa Judicial que operaba en la Casa Rosada en la era Macri. En los últimos días a partir de la investigación sobre esa mesa se conocieron datos insólitos sobre la relación entre los operadores del ex presidente y, por ejemplo, el Grupo Clarín. Allí se vio que "Pepín" Rodríguez Simón le hizo 182 llamados a Ricardo Roa, el segundo en el mando de la redacción del diario Clarín.