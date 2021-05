El viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, se refirió al fallo emitido el martes por la Corte Suprema: "Genera preocupación lo que hicieron. Está invadiendo al Poder Ejecutivo".

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el funcionario destacó que el Máximo Tribunal "está definiendo cuestiones políticas a través de fallos judiciales" y que "eso es alarmante". "El Poder Ejecutivo toma medidas para salvar vidas y la Corte se mete para dejar en claro que ellos son la última palabra de todo lo que sucede en el país. Se metieron a embarrar la cancha pero esta vez con vidas en el medio".



Asimismo, Mena aseguró el gobierno no se dentendrá "porque se quieran meter en una disputa política" y ratificó que tienen "muy claro el objetivo de cuidar a los argentinos".

"No se gobierna desde un despacho judicial".

"En este fallo la propia Corte asume que no tiene las herramientas para decidir con criterio sanitario. Se toman el atrevimiento de decir que las medidas del Presidente no tienen fundamento. Dice que no tienen las herramientas pero pretende disminuir las potestades del Poder Ejecutivo, que es el único que tiene la información y las capacidades para tomar medidas sanitarias".

"Hace 48 horas un juez se tomó el atrevimiento de ponerle un plazo al Senado para que sancione una ley. Están muy cebados", expresó y agregó que "Macri invitó al Poder Judicial a un juego donde no tienen que estar". Además enfatizó que "no está mal que los jueces quieran gobernar", pero les recordó que "para eso tienen que renunciar al cargo, crear un partido y presentarse a elecciones".

En ese sentido, Mena remarcó: "La Corte dice que no tiene las herramientas pero pretende disminuir las potestades del Poder Ejecutivo, que es el único que tiene la información y las capacidades para tomar medidas sanitarias. Por otro lado descartó la posibilidad de una autodepuración del Poder Judicial: "No sucede y no creo que suceda".

"Estamos trabajando en la Reforma Judicial".

"No vamos a ceder y tenemos que avanzar en la Reforma Judicial". Estamos muy prontos a que la reforma del Ministerio Público se trate en Diputados y se apruebe. Creo que en las próximas semanas vamos a contar con la ley de Ministerio Público Fiscal. Tenemos una situación anómala de un procurador interino como Casal, que lleva 3 años. Es anómalo no poder contar con un Procurador designado como dice la ley", sintetizó.