Denuncian que Macri y Rosenkrantz pasan juntos sus vacaciones en Cumelén

Lo denunció la senadora por Neuquén Silvia Sapaj, quien los señaló por coordinar el lawfare contra el peronismo.

El ex presidente Mauricio Macri y el actual juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz estarían vacacionando juntos en el barrio cerrado Cumelén de Villa la Angostura, en Neuquén. El lugar es visitado todos los años por Macri para las fiestas, pero la llegada del vicepresidente del máximo tribunal de la Argentina es una novedad, según denunciaron distintos legisladores.

"No me gusta que usen mi provincia como guarida de corruptos", escribió la senadora por la provincia de Neuquén Silvia Sapag, quien en las redes sociales denunció el encuentro de Macri y Rosenkrantz en el sur de la Argentina. Luego en una entrevista por Radio 10 afirmó que es imposible que no se hayan visto debido a que el lugar es muy chico.

"Sé que Rosenkrantz está con su compañera de apellido Kavanagh y que Macri está con su compañera (en referencia a Juliana Awada). El lugar donde están es un barrio cerrado de Villa la Angostura muy pequeño, donde es imposible no encontrarse", informó Sapag, quien de esta forma precisó que en el encuentro estuvo Juliana Awada y Agustina Kavanagh.

Sapag alertó que el encuentro se dio luego de una reunión de Mauricio Macri con el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, y después de que se conozca el video de la Gestapo Antisindical, donde se observó cómo espías, legisladores, intendentes y hasta el ministro de Trabajo de Vidal -Marcelo Villegas- coordinaban la persecución de sindicalistas.

"Piedra Libre para el Juez Supremo Carlos Rosenkrantz y Agustina Cavanagh que comparten el Country Cumelen en Villa La Angostura Neuquen, junto a Mauricio Macri y Juliana Awada", escribió por su parte el diputado nacional Eduardo Valdés.

Por su parte, Sapag pidió recordar que el 1 de febrero se realizará una marcha a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir que exista una verdadera justicia independiente del poder económico y que se termine la connivencia con el macrismo. La movilización se hará luego de que el poder judicial beneficie al macrismo en la causa de espionaje ilegal contra dirigentes políticos y sindicales de la oposición durante la gestión de Mauricio Macri.