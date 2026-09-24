Corrientes tuvo la peor caída de ventas en supermercados del país: se desplomaron 23,2% en julio y acumula 14,7% en el 2026

La provincia de Juan Pablo Valdés no logra levantar cabeza, y Corrientes registró en julio el peor resultado del país en ventas de supermercados, con una caída real interanual del 23,2%, según un informe de la consultora Politikon Chaco elaborado sobre datos del INDEC. El desplome provincial fue más de diez veces superior al crecimiento registrado por algunas jurisdicciones y estuvo muy por encima del retroceso nacional, que alcanzó el 2,1%.

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Otro de los ejes que marcan el descenso de la economía correntina se observa en la evolución acumulada. Entre enero y julio de 2026, las ventas en supermercados de Corrientes cayeron 14,7% en términos reales frente al mismo período de 2025. Se trata de la mayor contracción entre todas las jurisdicciones relevadas y de una de las únicas dos caídas de dos dígitos del país, junto con Misiones, que registró -10,4%.

La diferencia con el promedio nacional es contundente. Mientras las ventas de todo el país acumularon una baja real del 2,7%, Corrientes registró un retroceso de 14,7%, es decir, una diferencia de 12 puntos porcentuales. En julio, la brecha también fue significativa, con -23,2% en la provincia frente a -2,1% a nivel nacional.

Caídas en todos los rubros

El deterioro no quedó concentrado en un solo sector de los supermercados. Por el contrario, la tabla de Politikon Chaco muestra que todos los rubros relevados tuvieron variaciones negativas en Corrientes durante julio. Bebidas cayó 29,3%; Almacén, 21,9%; Panadería, 28,3%; Lácteos, 22,4%; Carnes, 19,3%; Verduras, 18,1%; Rotisería, 32,8%; Limpieza, 23,1%; Indumentaria, 22,1%; Electrónicos, 20% y Otros, 23,2%.

La magnitud de la caída resulta todavía más marcada al compararla con el comportamiento de otros distritos. En julio, cinco jurisdicciones lograron aumentar sus ventas reales: Neuquén 4%, La Pampa 3,6%, Santiago del Estero 2,5%, Río Negro 1,6% y CABA 0,7%. Corrientes, en el extremo opuesto de la tabla, quedó con -23,2%.

En términos nominales, los supermercados correntinos facturaron $22.767 millones durante julio, mientras que en el acumulado enero-julio alcanzaron los $163.380 millones. Sin embargo, el informe aclara que las variaciones porcentuales se expresan en términos reales y que para las provincias se utiliza una deflactación mediante el IPIM, siguiendo la metodología de la Encuesta de Supermercados del INDEC.

Un consumo que se retrae con fuerza

El escenario provincial se inscribe en un contexto nacional de retroceso del consumo. En julio, las ventas de supermercados de todo el país cayeron 2,1% interanual y acumularon una baja de 2,7% durante los primeros siete meses del año. Además, las operaciones aumentaron 8% interanual, pero el ticket promedio cayó 9,3% en términos reales.

El informe interpreta esta combinación como una señal de compras más frecuentes pero de menor valor, asociada a un consumo más fraccionado y a una mayor búsqueda de precios y promociones. En Corrientes, sin embargo, la caída general de las ventas fue considerablemente más profunda que la observada en el conjunto del país.

El contraste también aparece frente a provincias cercanas. Mientras Corrientes acumuló una baja de 14,7% hasta julio, Formosa retrocedió 2,4%, Chaco 5,6%, Misiones 10,4% y Santa Fe 0,8%. Incluso entre las jurisdicciones con resultados negativos, Corrientes quedó claramente por debajo del resto.

Finalmente, según el organismo la provincia registró la mayor caída del país tanto en julio como en el acumulado de los primeros siete meses de 2026, con un derrumbe de 23,2% mensual interanual y 14,7% acumulado, mientras el promedio nacional retrocedió 2,1% y 2,7%, respectivamente.