Volverán las clases presenciales en 24 distritos bonaerenses

El gobierno provincial tomó la decisión de comenzar el inicio progresivo a la presencialidad en los colegios de 24 ciudades. La medida se realizó a partir de una evaluación epidemiológica en la que se analizaron qué ciudades están en condiciones de empezar a transitar.

De esta forma, Adolfo Alsina, González Chávez, General Lavalle, General Lamadrid, Monte Hermoso, Saliquello, Tordillo, 25 de mayo, 9 de Julio, Alberti, Bragado, Chivilcoy, Lobos, Florentino Ameghino, Deraiux, Puán, Saavedra, Carlos Tejedor, Chascomús, Tres Lomas, Guaminí, Lezama, Monte y Rauch serán los primeros distritos que, si bien no tiene fecha definida aún, tendrán un inicio progresivo de las clases.

El anuncio lo hizo el gobernador Axel Kicillof en la conferencia de prensa que se realizó sábado a la mañana en relación a la situación epidemiológica de la cuarentena. Allí, el mandatario criticó a los distintos distritos que no estaban cumpliendo con ciertas normas: “Desde la Provincia vamos a respetar los acuerdos y compromisos y pedimos a todos que hagan lo mismo, que tengan honestidad y no busquen marketing. Hay un consenso en el consejo federal de educación que acordamos entre todos. No se puede hablar de diálogo y consenso por un lado y después tomar medidas unilaterales”.

Respecto del regreso a clases presenciales se realizará de manera progresiva y en etapas. Al respecto, la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila informó que "en una primera etapa se convocará a las y los estudiantes que requieren fortalecer la continuidad pedagógica, ya sea porque sus trayectorias educativas se han visto interrumpidas durante la pandemia o porque precisan un mayor acompañamiento pedagógico. Dentro de este grupo, se prevé que tengan mayor frecuencia de clases presenciales quienes estén cursando el último año de primaria y secundaria. En una segunda etapa, conforme a las condiciones epidemiológicas, serán gradualmente convocados los demás estudiantes. Se priorizará a toda la matricula del

último y primer año de los niveles primario y secundario, a hijos e hijas de trabajadores esenciales y de la educación, hasta incorporar progresivamente al resto de la matrícula de cada establecimiento educativo".

Asimismo "en aquellos distritos evaluados como de riesgo medio, se prevé la posibilidad de generar protocolos para llevar adelante actividades de cierre de ciclo para los últimos años de cada nivel, junto a las actividades que hoy ya suceden en la escuela porque se declararon ininterrumpibles al inicio de la pandemia: entrega de módulos alimentarios del programa del Servicio Alimentario Escolar, ejecución de obras de infraestructura escolar, entrega y

devolución de cuadernillos e instancias de orientación a las familias y a estudiantes", agregó la funcionaria.

En los distritos de riesgo medio, se evaluará "llevar adelante actividades socioeducativas - fuera del ámbito escolar- de revinculación y acompañamiento, vinculadas al deporte, al arte, a la recreación o que incluso pueden configurar instancias de apoyo escolar que deben ser realizadas al aire libre en predios cerrados, con una presencia de no más de 10 chicos y chicas. Estas actividades se podrían realizar en clubes, campos de deporte, polideportivos, y sin requerir el uso del transporte público. En los establecimientos educativos de gestión privada, se incorporan tareas administrativas de atención al público para la sostenibilidad de la matrícula. Todas las actividades deberán llevarse adelante con el cumplimiento estricto de protocolos sanitarios.

Que son las ATR

En tanto, el segundo anuncio estuvo basado en la puesta en funcionamiento del programa de Acompañamiento a las Trayectorias y la Revinculación (ATR) por el cual los docentes de los últimos años de los institutos de Formación irán a los domicilios de los alumnos y alumnas. "El programa es para llevar la escuela a los hogares", definió Kicillof.

Al respecto, Vila explicó que a partir del martes “se dará un proceso de capacitación de autoridades y puesta a punto de la infraestructura de las escuelas, para luego incorporar a los y las docentes y a aquellos estudiantes que revistan una mayor dificultad en sus trayectorias educativas”. La funcionaria aclaró que se priorizará a las y los estudiantes “que hayan tenido dificultades con su continuidad pedagógica y a aquellos que cursan los últimos y los primeros años, tanto para el nivel primario como el secundario”.