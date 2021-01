El martes se cumplirán dos semanas del inicio de la campaña de vacunación contra el coronavirus en nuestro país, la primera etapa de lo que será el operativo más grande de la historia cuando comiencen las aplicaciones masivas en el verano. Mientras se espera que esta semana salga el segundo vuelo para buscar una nueva tanda de dosis, los números oficiales locales y del mundo demuestran que la Argentina está entre las pocas naciones que desarrolló una política de vacunación a nivel global y, también, una de las que más personas vacunó en tan sólo 13 días.

Pese a las operaciones de prensa, el país avanza como uno de los pocos que de, forma veloz, logró desarrollar una campaña de vacunación masiva. Hasta el momento, se cuenta con las dosis de la Sputnik V pero el Gobierno negocia con diferentes proveedores para tener la mayor cantidad de insumos con el objetivo de lograr la inmunidad de rebaño lo antes posible. Este objetivo no tiene fecha pero todo indica que no será automático sino que llevará varios meses. De hecho, la Organización Mundial de la Salud confirmó que no se va a lograr "ningún nivel de inmunidad de la población o inmunidad de rebaño en 2021", según dichos de Soumya Swaminathan, jefa de científicos de la OMS, en una rueda de prensa.

Más allá de eso, según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, al 8 de diciembre se aplicaron 107.542 de las 300.000 dosis distribuidas de la vacuna Sputnik V. Los informes son semanales pero las jurisdicciones llevan sus conteos diarios. Por ejemplo, hasta el domingo 10 la Ciudad de Buenos Aires aplicó 9.850 y la provincia 37.600 de un total de 123.000 destinadas para la primera etapa a la espera del grueso de la vacuna con nacionalidad rusa y otro poco de la China.

Las primeras dosis están destinadas al personal de salud entre 18 y 59 años, de unidades de terapia intensiva y laboratorio de microbiología de instituciones de salud ubicadas en los grandes aglomerados urbanos donde la pandemia ha tenido un mayor impacto. Con ese objetivo, las vacunas se dividieron de la siguiente manera: la provincia de Buenos Aires recibió 123.000 de vacunas, Santa Fe 24.100, CABA 23.100, Córdoba 21.900, Tucumán 11.500, Mendoza 11.000, Entre Ríos 10.100, Salta 8.300, Chaco 7.700, Corrientes 6.700, Santiago del Estero 5.900, Misiones 5.200, San Juan 4.700, Jujuy 4.600, Río Negro 4.400, Neuquén 3.600, Formosa 3.400, San Luis 3.300, Chubut 3.000, Catamarca 2.800, La Rioja 2.600, Santa Cruz 2.400, La Pampa 2.300 y Tierra del Fuego 1.300.

Respecto a las estrategias, la Ciudad todavía no definió cuál será el mecanismo para la vacunación masiva, si bien se sabe que va a ser por turnos. Aún no está decidido si habrá una instancia de preinscripción, como en la provincia, o si se basarán en alguna especie de padrón o datos oficiales. En territorio bonaerense, en tanto, planean comenzar a asignar turnos cuando tengan conocimiento certero de cuántas dosis tendrán disponibles y los ciudadanos podrán anotarse tanto de forma online con en oficinas del Estado para los que no tienen manejo de la tecnología. Mientras, se aguarda que la ANMAT de el visto bueno y autorice la aplicación en mayores de 60 años.

Argentina, entre las primeras del mundo

Según información de Our World in Data, nuestro país está entre los primeros que diseñaron políticas de vacunación y en el top 20 de cantidad de ciudadanos con la primera dosis aplicada. Los informes se basan en datos recopilados de fuentes públicas por un equipo de más de cien estudiantes y personal de la Universidad de Oxford de todas partes del mundo y se trata de una recopilación en vivo, minuto a minuto.

Hasta el 11 de diciembre, el mundo entero aplicó casi 28 millones de dosis con China encabezando el ranking (9 millones), seguida de Estados Unidos (con 8.99 millones), el Reino Unido (2.68 millones). Argentina está en el puesto 14 con 107.542 al 8 de diciembre y es encabeza el listado de Latinoamérica, donde sólo tres países iniciaron su campaña: México, Chile y Costa Rica además de nuestro país.

En el continente, sólo Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Colombia, Chile y Argentina presentan una política de vacunación contra el coronavirus. El resto no tiene información disponible al respecto y Colombia aún no sumó datos oficiales sobre la campaña. En todo el mundo, las aplicaciones están destinadas a un sólo grupo, como en nuestro país con el caso de los esenciales de la salud, a dos grupos y población vulnerable pero ninguno llegó a hacerlo de forma universal. Algo que se explica por las recientes aprobaciones y la escasez del antídoto en el globo.

Argentina está en el puesto 14 del ranking de vacunaciones diarias con un promedio de 10.519, el más importante en Latinoamérica. La lista es encabezada por Estados Unidos con un total de 632.009 seguido de China con 500.000, el Reino Unido con 169.684 y Rusia con 68.000. Es importante destacar que los datos son tomados como una dosis única y puede no ser igual al número total de personas vacunadas, según el régimen de dosis específico (por ejemplo, las personas reciben múltiples dosis).

También nuestro país figura entre los 20 que más aplicaciones realizan cada 24 horas por millón de habitantes. Está en el puesto 18 con 233 dosis. En primer lugar se encuentra Israel con 7.736 por millón de habitantes, seguido de Emiratos Árabes Unidos con 5.745, el Reino Unido con 2.500, Bahrain con 2.398 y Estados Unidos con 1.909. En este caso también se contabilizan como dosis únicas por lo que no es directamente comparable con la cantidad de vacunados. En nuestro país, por ejemplo, hasta ahora sólo se administró la primera de la Sputnik V.