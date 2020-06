Viceministro de Salud Bonaerense sobre la cuarentena: "Compro hasta el 15 de septiembre"

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, estimó que la cuarentena se extenderá por al menos tres meses más en el Área Metropolitana al afirmar que firma un aislamiento "hasta el 15 de septiembre".

"Si podemos decir que hasta el 15 de septiembre no colapsamos el sistema, yo compro", aseguró el funcionario provincial, en diálogo con Animales Sueltos, ante la consulta de Luis Novaresio.

Kreplak planteó que el objetivo de las medidas adoptadas hasta ahora en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano es tener cada vez menos camas ocupadas y así evitar un colapso del sistema hospitalario.

A partir de estimaciones públicas y privadas que indican que con el actual nivel de contagios no habrá más lugares disponibles en terapia intensiva para atender a los enfermos graves de coronavirus dentro de cuatro semanas, el objetivo de las autoridades sanitarias es desacelerar el rito de transmisión del virus y prolongar lo máximo posible el arribo al pico. Esa situación plantea una hipótesis de cuarentena mucho más larga de lo que se preveía inicialmente hasta que la infección desaparezca o haya avances científicos relevantes que permitan controlarla.

“¿Con las nuevas medidas que están analizando, cuánto se posterga ese día de colapso de sistema de salud?”, preguntó el periodista Maximiliano Montenegro.

El segundo en la cartera de Salud respondió: “Eso depende de lo que hagamos: si tenemos una respuesta muy buena y el famoso R es menor que 1, tenemos una caída... Todo tiempo que ganemos son vidas y pensemos que en algún momento va a haber una solución científica para esto; nunca hubo tanta ciencia investigando algo”.

"Yo me imagino que vamos a hacer lo posible para adaptarnos a esto y no cambiarlo por vidas. Yo pienso en mucho antes, pero iremos viendo. Si logramos una buena estrategia que nos dé tres meses más de sistema sin colapso, me parece que todos firmaríamos eso, ¿no?", concluyó.