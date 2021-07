Varados: no hubo acuerdo entre el gobierno y las líneas aéreas

Sostuvieron que las restricciones en los vuelos son para evitar contagios y resguardar la salud.

El gobierno nacional mantuvo una reunión informativa con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para explicar los motivos de las restricciones en los vuelos tras la expansión mundial de los contagios de la variantes Delta del coronavirus.

De la reunión convocada por el Ministerio de Transporte que se realizó por vía virtual participó la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli y el secretario de Planificación, Gastón Jaques.

"Tuvimos la reunión con IATA recién. Por supuesto que IATA representa los intereses de las líneas aéreas. Ellos plantearon tratar de reducir las restricciones de los vuelos en la República Argentina. Explicamos que esto tiene que ver con el cuidado de la vida y la salud de los argentinos y argentinas", explicó Tamburelli.

Tras el encuentro, la funcionaria contó que hicieron "un análisis de la evaluación epidemiológica, que por supuesto deriva en la imposición de las medidas que sean necesarias para garantizarlas".

Por parte de IATA participa María José Taveira, representante regional de la entidad en Argentina, Paraguay y Uruguay; Alejandro Muñoz Torres, Miembro de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe de la IATA; Lars Pottgiesser, Jefe de Desarrollo Comercial de IATA para la región de las Américas.

Tras la suspensión del encuentro por parte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) convocado para la semana pasada, en esta oportunidad no estuvo presente el vicepresidente regional para América de IATA, Peter Cerda.

Niegan que haya 45 mil varados en el exterior

La titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Florencia Carignano, aclaró que "no hay 45 mil varados en el exterior" y señaló que ese es el número de argentinos que salieron del país para hacer turismo en los últimos cuatro meses. "No hay varados. En realidad se trata de 45 mil argentinos que declararon salir por turismo en los últimos cuatro meses", señaló Carignano en un comunicado.



Añadió que, según datos del organismo dependiente del Ministerio del Interior, en el último mes unos 26 mil argentinos salieron del país con fines turísticos, de los cuales 10 mil lo hicieron en la última semana.



En ese sentido, la titular de Migraciones indicó que "el hecho de encontrarse afuera del país no significa estar varado" y agregó que "hay un porcentaje de ellos que deberán reprogramar su vuelta a partir de las nuevas disposiciones de ingreso y que podría implicar, según el caso, alguna demora, pero no es una situación para nada equiparable a estar varados".



El relevamiento realizado por la DNM se llevó a cabo en el marco de las disposiciones que tienen por objetivo reducir la circulación en los corredores seguros de entrada al territorio nacional.