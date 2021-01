Fernán Quirós dijo que se podría plantear la estrategia de inmunidad de rebaño en el segundo semestre del 2021. Para ello, se tendrían que dar dos situaciones que, según contó el ministro de Salud porteño, hasta el momento no están sucediendo.

El Ministro de Salud explicó las diferencias con la estrategia “de mitigación del riesgo”, que es la que se está llevando a cabo en Argentina y gran parte del mundo. “El concepto de inmunidad de rebaño es que cuando hay una cantidad suficiente de personas que no pueden enfermarse hacen un bloqueo inmunológico y si uno está enfermo y está rodeado de tres que no, el afectado no puede enfermar a nadie”, comenzó explicando Quirós.

“Cuando vos tenes una estrategia de mitigación del riesgo, que es la que usan casi todos los países del mundo, vos no buscas inmunidad de rebaño. Las estrategias de mitigación buscan evitar el daño de la circulación viral y no buscan evitar la circulación del virus. No vamos a evitar ninguna ola, la enfermedad va a seguir corriendo pero por personas de bajo riesgo y van a tener enfermedades relativamente leves”, argumentó.

Ahora, “para el segundo semestre, cuando haya un poco más de producción y acceso (de vacunas) discutiremos si la estrategia de búsqueda de inmunidad de rebaño es la apropiada”. Para ello se tienen que dar dos cosas: “La primera es que los efectos adversos (de la vacuna) a largo plazo no sean graves; y que aun no estamos seguros que la vacune evite la enfermedad leve o asintomática”.

“Lo que sabemos es que evita la enfermedad grave y mortal. Tal vez vacunes al 80% de la población y no existe inmunidad de rebaño porque las personas sigan teniendo de forma asintomática y sigan transmitiendo la enfermedad. La inmunidad de rebaño asume que la vacuna evite que te enfermes, y ninguna vacuna lo ha podido demostrar”, concluyó diciendo Quirós.

La segunda ola

En los últimos días, Argentina registró más de 10 mil casos de coronavirus por día. En este sentido, el ministro explicó que "las segundas olas tienen más que ver con el comportamiento social, sobre todo de la clase media y media alta" donde se pierda la capacidad de sostener los cuidados sociales. De todas formas, reconoció que lo que se está viviendo actualmente no es la segunda ola de coronavirus, sino un aumento del primer avance del virus.

"Si cambias la conducta, rápidamente desciende", afirmó Quirós en Intratables y planteó que “todavía está en nosotros la gestión de la segunda ola”. "El punto es si va a generar daño social y muerte, y eso va a estar determinado por la progresión de la vacunación; pero la segunda ola va a ocurrir”, enfatizó.

En este sentido, aseguró que “la vacuna no es la solución absoluta del problema” y que el Gobierno “tiene que seguir investigando, rastreando y testeando”. Sobre esto, explicó que hasta el momento, los funcionarios porteños no se aplicaron la vacuna ya que están siguiendo su calendario de vacunación, que tiene en primer lugar a los trabajadores de la salud, siguiendo con los mayores de 70 y luego, los mayores de 60 años.

Con respecto a las demoras de la vacuna, Quirós sostuvo que se trata de “una dificultad de producción mundial”, pero consideró que en Argentina “la aplicación a los grupos de riesgo va a estar relativamente madura entre fines de marzo y mediados de abril”.