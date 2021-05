Pese a algunas mejoras, Mendoza marca nuevo récord de contagios por Covid-19

Los contagios en Mendoza continúan en ascenso con respecto al COVID-19. Luego de un abril agotador ahora los índices se mantienen en alza y durante las últimas cinco semanas los informes han superado los 5.000 contagios semanales. Eso genera cifras récords. Uno de los números más altos registró, por ejemplo, 1.325 casos el pasado martes 18 de mayo. Durante las últimas jornadas las cifras están en torno a ese promedio.

El gobierno local da cuenta de un “amesetamiento alto sostenido”, con una positividad superior al 30 por ciento; ayer fue del 37%. La primera semana de mayo tuvo 5.206 casos confirmados, 805 casos más que los primeros días de abril (4.401). Mientras tanto, las medidas continúan siendo graduales, la lucha por el traslado a la virtualidad sigue dando batalla y los hospitales están al límite.

Pese a la ampliación del 80% de camas críticas, la ocupación UTI tensiona el sistema sanitario. La información semanal indicó un margen libre del 8% de camas en toda la provincia (variable) y, en el Gran Mendoza-zona metropolitana- una ocupación del 95,13%, un punto menos que la semana anterior.

Ante esta situación, y con los indicadores epidemiológicos que siguieron al peor mes de pandemia; Mendoza ya no presenta zonas “en alerta”. Ahora, trece de sus dieciocho departamentos bajaron a la categoría de “alto riesgo”, según la clasificación nacional.

Este cambio de condición parece reforzar la posición del ejecutivo provincial respecto al sostenimiento de las medidas actuales. Desde el Ministerio de Gobierno de Mendoza afirman que “los números relevados a diario no dan hoy un resultado que implique la suspensión de la presencialidad en las escuelas, que permanecen con niveles de contagios bajos". Estas declaraciones se dieron a conocer tras una reunión entre el gobernador y un intendente sureño por un reclamo de mayores restricciones.

La curva de contagios y el nivel de ocupación de camas de terapia en San Rafael, derivó en la insistencia del intendente, Emir Félix, quien pide disminuir la circulación de personas. El martes fue recibido en Casa de Gobierno por Rodolfo Suarez, quien le pidió esperar hasta el viernes para definir tras conocer las implicancias del nuevo DNU que llevará la firma del presidente.

San Rafael y la cepa manaos

Tras la confirmación de la cepa Manaos en General Alvear; San Rafael-ubicado a solo 90km- comenzó a subir su cantidad de casos con sintomatología vinculada a esta variante.

“Cada vez hay mayor cantidad de casos”, indicó a El Destape el Dr. Isidro Cuello, director de Salud del Municipio. “Hay una fuerte demanda de camas críticas y esto va marcando la pauta de la cantidad de casos graves”, agregó el médico.

Reiteró la preocupación por la existencia de solo 4 terapistas con la especialidad para adultos. “Hay un solo médico terapista para controlar a todos los pacientes”, dijo Cuello.

Uno de los peores momentos se registró el martes 17 de mayo cuando San Rafael representó el 15,7% del total de contagiados en la provincia. Respecto al parte del sur, que incluye a Alvear y Malargüe, significó el 76,8% de los casos. Tuvo 209 positivos sobre un total de 272 nuevos confirmados para la zona sur.

El funcionario resaltó que el Hospital Schestakow- establecimiento cabecera del departamento- tiene 30 camas con respiradores; 11 en la tradicional terapia intensiva; otras 11 en el ex servicio de neonatología; 5 en la guardia; y 3 en un ex control de cirugía destinadas para casos no Covid-19.

En coincidencia con las declaraciones del intendente, consideró prioritario tomar ciertas medidas. Piden acortar los horarios comerciales; trasladar el dictado de clases a la virtualidad por 3 semanas; cumplir con los controles a locales gastronómicos asi como el estricto pedido de DNI para compras.

Oficialmente Félix solicitó ante el Ejecutivo suspender las clases presenciales para el nivel secundario y brindar la decisión presencial optativa para el nivel primario; además, suspender los deportes de contacto.

La provincia cuyana transita la segunda ola con horarios limitados en comercios; restaurantes; compras de acuerdo con la terminación del DNI y la suspensión de las reuniones sociales y familiares al aire libre. Se mantiene el alerta sanitario entre las 23:30 y las 5:30; la presencialidad en los niveles inicial, primario y secundario; actividades en casinos y salas de juego; deportes sin público; y ferias sin autorizaciones.