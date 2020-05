En la vuela del ejericio del Congreso, una senadora macrista cometió un papelón al usar en medio de su discurso tres operaciones de prensa falsas que ya fueron desmentidas por los protagonistas para atacar al Gobierno.

Se trata de María Clara Vega, senadora de Cambiemos Fuerza Cívica Riojana por La Rioja. Desde su provincia en forma virtual arrancó: "Quedamos a merced del oficialismo, que ya sabemos como actúa. Con respecto a la pandemia no nos tiene que autorizar a hacer cualquier cosa, los poderes ejecutivos no tienen autorización de hacer cualquier cosa en nombre de la pandemia".

Y fue con la primera fake news: "El gobernador de La Rioja ha tomado la decisión de dejarse asesorar por el ex vicepresidente, que está inhabilitado de por vida para desempeñar algún cargo público". Se refiere al caso Amado Boudou, que no tiene condena firme, cumple su pena en prisión domiciliaria y ya se corroboró que no es ni será asesor del gobierno de La Rioja.

El papelón vespertino de la senadora Vega no quedó ahí. Siguió: "No nos habilita la pandemia a tomar estas decisiones. El gobernador es populista y un controlador". Y ahí lo metió al presidente Alberto Fernández. Sumó otras dos operaciones de prensa falsas.

"Incluyendo también al Presidente: decirle que robar en pandemia, colocar el nombre de la gestión en un paquete de arroz en pandemia o abrir las puertas de las cárceles para que los presos salgan en forma masiva debería tener un doble castigo", afirmó Vega para finalizar.

La legisladora macrista se refería a dos noticias falsas. Primero a un supuesto paquete de arroz con un sello de la gestión de Axel Kicillof en Provincia, cuestión desmentida por la gobernación de ese distrito.

Y por último sobre los arrestos domiciliarios de presos en grupos de riesgo, donde el propio Poder Judicial, sin intromisión del Poder Ejecutivo, resolvió para aliviar los casos allí y que no colapse el sistema sanitario con presos infectados de COVID-19.