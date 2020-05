Moyano advirtió que Camioneros no avalará suspensiones ni descuentos salariales El sindicato le aclaró al Gobierno que no aceptará el ajuste que propone junto a la CGT y la UIA para quienes no puedan trabajar por la pandemia.

Hace 3 horas | 18.54 La Federación de Trabajadores Camioneros, que encabeza Hugo Moyano, le envió una carta al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en la que advirtió que en el marco de la pandemia "no suscribirá" acuerdos con ninguna de las cámaras empresarias que "impliquen la baja de salarios, y/o supresión del pago de ítems convencionales, como así tampoco acordará suspensiones de personal".



“Como lo hemos hecho durante toda nuestra historia, y hoy más que nunca, protegeremos los derechos de los trabajadores que representamos, no admitiendo rebajas salariales y/o suspensiones de ninguna clase, sin perjuicio de encontrarnos abiertos al diálogo tal como ha sido costumbre de la organización", aseguró el sindicato. La operación de los medios sobre la "liberación" de presos En el texto, también se rechazó "categórica y particularmente" el artículo 2 de la resolución de Trabajo que reglamenta el acuerdo UIA-CGT, en el que se acordó garantizar al menos el 75% de los salarios de los trabajadores que no están asistiendo a sus puestos laborales por la cuarentena. MÁS INFO Coronavirus en Argentina Alberto justificó la baja salarial y advirtió sobre abusos El punto en cuestión permite que las empresas se presenten sin el aval del sindicato para suspender personal, aunque luego el gremio tiene una instancia para revisar el expediente.



"Rechazamos e impugnamos el mecanismo que habilitaría la automatización de medidas dispuestas unilateralmente por la parte empresaria, sin que concurra el consentimiento expreso de las asociaciones sindicales y/o de los trabajadores", sostuvo la federación camionera.



Además, en la carta se destacó que los camioneros son "quienes garantizan el abastecimiento de alimentos y medicamentos en todo el país; la recolección de residuos en nuestras ciudades; la recolección de residuos patogénicos del sistema de sanitario la cual evidentemente adquiere enorme relevancia durante esta situación". Al respecto, la Federación de Camioneros subrayó que, como el sector se encuentra "en pleno funcionamiento", no se registran en su actividad los casos de personal sin tareas que justifican los acuerdos celebrados tras el entendimiento alcanzado la semana pasada entre la CGT y la UIA. TWITTER

