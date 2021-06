Máximo Kirchner, Massa y otros dirigentes aislados por un caso de coronavirus

Distintos dirigentes tanto del oficialismo como de la oposición deberán permanecer aislados por ser contacto estrecho del titular del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López.

El diputado por Juntos por el Cambio Juan Manuel López se contagio de coronavirus, por lo que afectó directamente a distintos dirigentes de la oposición y el oficialismo. Según supo El Destape, el titular de la Cámara baja, Sergio Massa; el del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner; y otros legisladores con los que López estuvo en contacto quedarán aislados. La Dirección Médica de la Cámara publicó un comunicado advirtiendo sobre el caso.

Además, en las últimas horas del viernes, López-que es presidente del bloque de la Coalición Cívica-participó de reuniones en la cúpula del Juntos por el Cambio. El diputado estuvo en contacto con el ex presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, además de distintos dirigentes de la coalición. Desde la sede de Uspallata señalaron que el equipo epidemiológico del Ministerio de Salud porteño considera que Rodríguez Larreta "no es contacto estrecho" de López ya que el último miércoles "no estuvo cerca de él y el ambiente era abierto y ventilado". Según informó Télam, Mauricio Macri tampoco se aislará.

También pudo confirmar este medio que quedaron afectados los legisladores nacionales Mario Negri (UCR) y Cecilia Moreau (FdT). Misma recomendación de aislamiento recibieron los legisladores Cristian Ritondo, Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff, Maximiliano Ferraro, Humberto Schiavoni y Martín Lousteau. De acuerdo con el protocolo, todos los dirigentes y legisladores deberán quedar aislados hasta el lunes y luego hacerse un test de hisopado para detectar si se han contagiado o no el virus.

La reunión

El miércoles, las autoridades del Frente de Todos en la Cámara de Diputados compartieron una reunión con la conducción parlamentaria de JxC para acordar la prórroga del Protocolo de Funcionamiento del cuerpo, con el fin de poder realizar una sesión la próxima semana.

En ese encuentro participaron el presidente del cuerpo legislativo, Sergio Massa; el jefe del bloque del FdT, Máximo Kirchner; la vicepresidenta de la bancada, Cecilia Moreau; el titular del interbloque de JxC, Mario Negri (UCR-Córdoba) y sus socios López (quien luego daría positivo en coronavirus), por la Coalición Cívica; y Cristian Ritondo, por el PRO.

En un comunicado, la Dirección Médica de la Cámara informó el viernes que tomó conocimiento de la existencia de un caso positivo tras la reunión mantenida el miércoles y adelantó que se recomendó a los asistentes "que se aíslen" para cumplir con las disposiciones vigentes en materia sanitaria.

"El pasado 23 de junio se llevó a cabo en el seno de la H. Cámara de Diputados una reunión entre el Sr. Presidente de la Cámara, diputado Sergio Massa, y autoridades parlamentarias del oficialismo y la oposición", comienza diciendo el comunicado e indica que "ante el posterior conocimiento de un caso positivo de COVID-19 de uno de los participantes, se ha recomendado que los y las integrantes de ese encuentro se aíslen de manera preventiva cumpliendo con el protocolo vigente". Además, se marcó que se hará la confección de un Mapa Epidemiológico "con el fin de reconocer los demás contactos estrechos del caso positivo conforme lo sugiere el procedimiento habitual de la HCDN en casos de esta índole".