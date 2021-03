Según el Monitor Público de Vacunación, el ranking de provincias que más vienen vacunando muestra a Santa Fe entre los últimos puestos. Con 50,02% de las dosis recibidas aplicadas (de un total 235.000), solo tiene por debajo a Entre Ríos (48,45%) y Mendoza (43,78%), por lo que se ubica en el puesto 22 de 24 distritos. Córdoba, una provincia comparable por las dimensiones y la cantidad de población, lleva aplicadas un 65,28% de inoculaciones de 233.700 dosis recibidas, casi el mismo número que la provincia de la bota.

Los números que provee Nación dicen que Santa Fe lleva aplicadas 91.091 primeras dosis, y 26.451 de la segunda, sumando 117.542 en total. Sin embargo, desde la provincia afirman que esos números están desfasados y que la cobertura es en realidad mayor. Uno de los problemas principales es que las dosis llegan muy de a poco. Salud se planteó vacunar primero a 1.200.000 santafesinos que identificaron prioritarios por sus tareas, como el personal de salud y los docentes, y por comorbilidades, pero por ahora apenas consiguieron vacunas para el 10%.

"Viene lerda la llegada de vacunas desde Nación. Y la provincia está desorientada. Mi sensación es que se quieren quedar con todo el rédito y no se dejan ayudar. Entre que no les mandan vacunas y ellos que quieren salir solos se demora", contó a El Destape en off una fuente municipal del área de salud con contacto directo con la gestión diaria. La ciudad comenzó este miércoles a descentralizar la campaña e inició la inoculación contra el coronavirus en 17 puestos repartidos entre los 4 centros municipales de distrito y en el policlínico San Martín. Se estima que en dos días pasarán 2 mil personas por allí.

Desfasaje

Desde el Ministerio de Salud provincial, apuntaron que los números reales son que hoy hay colocadas 114.582 mil primeras dosis y 27.951 mil segundas dosis de las 235 mil recibidas, lo que arrojaría un porcentaje de 60,65% y la elevaría varios puestos en el ranking. Sin embargo, según explicaron "en mayor o menor medida a todas las provincias le está pasando que el monitor está desfasado", por lo que los demás distritos seguramente también tengan números mayores. Lo cierto es que el punto de comparación no deja bien parada a la provincia.

Una noticia importante que destacan desde la cartera sanitaria es que el lunes se federalizó dentro de la provincia la vacunación docente, lo que permitió pasar de vacunar 2 mil a 8 mil maestros por día. Se sumaron 50 localidades a los cinco nodos: Rosario, Reconquista, Santa Fe, Rafaela y Venado Tuerto. Los docentes y asistentes escolares son 45 mil, y hasta ahora están anotados un poco más de la mitad. La idea es llegar al lanzamiento del ciclo lectivo 2021 el próximo 15 de marzo con la mayor cantidad cubierta.

La vacuna Sinofarm llegó entre martes y viernes de la semana pasada. Son 70 mil vacunas, de los cuales ya se aplicaron 21 mil, que se destinaron a docentes porque no se pueden aplicar en adultos mayores. De la Covishield se recibieron 41.500 mil y se colocaron 35 mil, informaron. Y este miércoles llegaban 30 mil Sputnik para adultos mayores. "Ahora empezará el municipio en los distritos, eso moverá la vara. En una semana va a haber una diferencia importante y vamos a estar más arriba", confió una fuente cercana a la conducción del Ministerio.

Ya se vacunó al 85% del sector salud (luego de los terapistas, enfermeros y otras disciplinas, se comenzó con las últimas líneas, farmacéuticos, odontólogos y kinesiólogos) y al 100% de abuelos y personal de geriátricos. En tanto, se empezó con los mayores de 90 años inscriptos y siguen con mayores de 80 y 85. "Vamos a todo ritmo", dijo la ministra de Salud Sonia Martorano.

Acelerar

Mientras tanto, investigadores del Conicet y la Universidad Nacional de Rosario le hicieron llegar en forma privada una carta a Omar Perotti con recomendaciones y cifras para acelerar la vacunación. "Me parece que tuvo recepción, porque empezaron a apretar", comentó en estricto off uno de ellos. La cuenta es la siguiente: si Nación espera recibir 1 millón de dosis semanales, a Santa Fe le corresponden 80 mil, y a Rosario más de 30 mil cada 7 días.

Es decir, que la logística tiene que ser capaz de colocar esa cantidad por semana, porque si no, se está perdiendo tiempo. Es más conveniente parar por falta de vacunas, antes que las dosis se acumulen. La orden de Perotti, según pudo averiguar El Destape fue: "Vacuna que llega, vacuna que se aplica". Pero eso debe traducirse en la capacidad de poner 80 mil vacunas en la provincia por semana. Y eso no es nada fácil: hasta ahora, llegando a cuentagotas, se han colocado 123 mil en poco más de dos meses