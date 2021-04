El Gobierno de Córdoba adelantó que mantuvo conversaciones con distintos laboratorios para comprar dosis de vacunas contra el coronavirus, pero que las firmas aclararon que la eventual entrega no iba a ser posible antes de fines de 2021.

El anuncio del Ejecutivo cordobés tiene lugar, después de que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseverara que no está prohibida la posibilidad de que provincias y municipios adquieran vacunas. Ahora, el gobierno de Juan Schiaretti dio a conocer las tratativas que inició meses atrás en ese sentido.



"A través de las autoridades sanitarias hemos mantenido conversaciones, desde noviembre de 2020, con laboratorios productores de vacunas tales como AstraZeneca, Pfizer y Elea, en procura de conseguir comprar dosis de sus vacunas para ser aplicadas a los ciudadanos de la provincia", indicó la Gobernación.



A través de su cuenta de Twitter, el Gobierno de Córdoba apuntó: "En todos los casos los representantes comerciales de los laboratorios manifestaron su buena predisposición, pero aclarando que, para poder cumplir con los compromisos asumidos con los Estados nacionales no estarían en condiciones de proveer de vacunas antes de finales de 2021".



Previamente, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, se había expresado en el mismo sentido. Asimismo, en diálogo con Alguien tiene que decirlo, el programa que conduce Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia, el funcionario porteño explicó que este "es un debate válido para el año que viene", pero manifestó que "es un error confundir a la gente porque en la práctica no está esa posibilidad" de adquirir vacunas de manera directa por parte de provincias o municipios.

¿Qué dijo Cafiero?

El jefe de Gabinete afirmó que “las provincias, la ciudad de Buenos Aires y los privados pueden comprar vacunas por su cuenta” y precisó que “no está prohibido y no es el Gobierno nacional el único que puede comprar dosis” contra el coronavirus, según la Ley 27.563, sancionada por el Congreso Nacional y promulgada en noviembre pasado.



“Hay un error que se está magnificando y por ahí uno no se detiene a explicar todo. Las provincias y el Gobierno de la Ciudad pueden comprar vacunas por su cuenta y los privados también; no está prohibido en la Argentina”, remarcó el jefe de Gabinete anoche durante una entrevista con TN. En este sentido, continuó: “En la ley de vacunas que se aprobó el año pasado está muy claro; no está prohibido y no es el Gobierno nacional el único que puede comprar vacunas”.



No obstante, Cafiero consideró que, “con el nivel de escasez que hay, estas son las vacunas que se están consiguiendo" y sostuvo que "cualquiera que salga al mercado a comprar las va a conseguir para vaya a saber qué mes”.