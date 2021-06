Kicillof: "La ciudad no respeta la ley y tiene más contagios que provincia"

El gobernador cruzó al jefe de Gobierno porteño por no seguir las restricciones pese a los casos.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por incumplir las restricciones dispuestas hasta el 25 de junio en el Decreto de Necesidad y Urgencia (ONU) emitido para disminuir la circulación con medidas sanitarias. A pesar de que la Ciudad de Buenos Aires, por la cantidad de casos, se mantiene en la categoría de "alerta" epidemiológica, el dirigente de Juntos por el Cambio realizó fuertes aperturas.

En diálogo con C5N, el máximo mandatario bonaerense no dudó en mostrar sus molestias y criticar las formas de la oposición. Sobre las aperturas a distintas actividades en provincia, destacó: "Me dicen que ataco a Larreta pero es que es incomparable. Y aún siendo así, tienen más casos cada 100 mil habitantes y no respetan la ley. Eso para mí es muy importante. Tiene resultados, en muchos niveles". Y disparó contra la coalición: "Cuando empezó la pandemia, hubo tapas de diarios, todos juntos en el mismo barco. Después, empezó la campaña electoral de nuestra oposición y cuando pasó eso, decidieron que ser oposición es decir que está todo mal. Sea A, B, blanco o negro. Todo está mal, aunque se contradicen ellos. Lo que hasta ayer estaba bien, si lo hacemos dicen que está mal".

Al mismo tiempo remarcó que los medios masivos de comunicación viven comparando a la provincia con CABA cuando "en tamaño es como La Matanza", un municipio dentro de la inmensidad del distrito que lidera el gobernador. El principal tema en discusión, nuevamente, son las clases presenciales. Más allá de no estar autorizado, a diferencia de Kicillof, Rodríguez Larreta dio el 'OK' para que reabran las escuelas en la Ciudad. Esto, como era de esperarse, produjo malestar en Nación. "Nosotros aplicamos la vuelta a la presencialidad por un decreto que dice que abajo de 500 contagios cada 100 mil habitantes tiene que haber presencialidad. Y lo hacemos en algunas localidades, en otras no", sostuvo.

Sobre este tema, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires manifestó: "La presencialidad es fundamental pero siempre y cuando las condiciones sanitarias y epidemiológicas lo permitan. Sino es simplemente, como pasó en el último tiempo, hacer política con la cuestión. Con todo lo que está pasando, estamos todos angustiados y con ansiedad, privados de cosas que necesitamos o nos gustan. Pero esto no es por las políticas del Gobierno sino por la pandemia".

Kicillof destacó que fueron medidas que se vieron en el resto de la región y también en Europa. "Me parece que desde el PRO y Cambiemos solo intentaron hacer política con la educación. A mí me resulta incómodo porque es un partido, una agrupación, que cuando les tocó gobernar, a la educación le pegaron un mazazo de gran fuerza: la desfinanciaron, cerraron escuelas, dejaron de distribuir computadoras", sentenció.