Jaime Durán Barba elogió las medidas de Alberto Fernández y criticó a Donald Trump y a Jair Bolsonaro

En medio de la polémica por los periodistas y funcionarios que militan en contra de la cuarentena, el ex asesor de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, apoyó el aislamiento obligatorio y respaldó las medidas de Alberto Fernández frente a la crisis sanitaria.

"Me parece terrible que muera una sola persona, pero en esta hecatombe mundial ha habido una sensatez enorme en Argentina y esa sensatez ha venido de Alberto Fernández y de una actitud civilizada de quienes gobiernan las provincias y la Ciudad de Buenos Aires", aseguró en declaraciones a Radio 10.

Y agregó: "Si uno compara la población de cada país de América del Sur y la cantidad de muertos que se han producido, no hay duda de que Argentina es el país más exitoso por lejos en esta desgraciada circunstancia".

En esa línea, Durán Barba puso como ejemplos negativos a Estados Unidos y Brasil y aclaró que esos países están en manos de "dirigentes de muy modesta formación intelectual, que creyeron que la economía podía salvarse a costa de que muriera gente". "La gente se murió y la economía se está yendo al diablo. Me pareció ilógico el planteamiento de Trump y Bolsonaro de que una sociedad puede tener un crecimiento económico y una economía feliz mientras miles de ciudadanos entierran a sus familiares", remarcó.

"Yo soy partidario de la cuarentena. No he salido del departamento tres veces. Soy una persona hiperquinética, me encanta dar cursos, conferencias, pero ahora estoy conmovido, deprimido. Me cuesta muchísimo mantener la cuarentena, pero hay que hacerlo", resaltó.

"La mayoría de los argentinos dice que es desagradable, pero que hay que hacerla. La gente tiene más alma que algunos presidentes", sostuvo.

En cuanto a la posición del PRO en contra del aislamiento, el ex asesor opinó: "Hay gente que piensa de otra manera no solo dentro del PRO sino dentro de la Argentina. A mí me llamó la atención la actitud de Juan José Sebreli, que está en la onda de la desobediencia civil contra el aislamiento. Es una persona con la que me encanta conversar. Pero para mí no hay ninguna duda de que hay que proteger la vida".