Cientas de personas se amontonaron en el Luna Park en un operativo desorganizado del Gobierno de la Ciudad para vacunar a los mayores de 80 años contra el coronavirus. Utilizar este estadio surgió como una decisión del Ministerio de Salud porteño a pesar de que el PAMI le había acercado opciones que hubieran evitado una exposición tan elevada para el principal grupo de riesgo, donde no se guardó el distanciamiento necesario.

La semana pasada, la titular de la obra social de los jubilados, Luana Volnovich, le había ofrecido 10 centros de vacunación propios a la Ciudad de Buenos Aires para inocular a los afiliados, confirmaron fuentes oficiales a El Destape. Sin embargo, no hubo respuesta del otro lado. “Concentraron todo en un lugar cuando podíamos hacerlo en 10 a la vez”, esgrimieron desde el PAMI.

La desorganización en el Luna Park no se limitó a las afueras, sino que también adentro, de acuerdo a los múltiples videos y fotos que inundaron las redes sociales. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, decidió utilizarlo como vacunatorio para jubilados mayores de 80 años.

En la provincia de Buenos Aires, PAMI asiste al gobierno de Axel Kicillof con la vacunación en los centros de adultos mayores, en coordinación con los municipios. La campaña cubre las dosis a los residentes y a todos los trabajadores de los establecimientos, lo que cubre de una forma más integral a este factor de alto riesgo en la pandemia.

Allí comenzaron a vacunar a adultos mayores de 70 años y luego lo ampliaron a los de más de 60. En la Ciudad, en cambio, esta campaña, que va a la par de la del personal de salud y docentes, incluye sólo a quienes tienen más de 80 años.

La jurisdicción más rica del país per cápita incluso le había entregado vacunas a sanatorios privados, por lo que fue denunciado penalmente el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. A pesar de haber alegado que tomó la decisión para mejorar la distribución, entre las siete obras sociales no incluyó al PAMI, la que nuclea a la mayor cantidad de afiliados mayores de 80 años. Esto recién fue atendido por Quirós después de que Volnovich tuviera que alertarlo públicamente el 24 de febrero, ya que en los meses previos la Ciudad no la había siquiera contactado para coordinarlo.

Asistencia desde el Gobierno nacional

Después de ver el desorden en la campaña en el estadio, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se contactó con su par porteño para ponerse a disposición y colaborar con la organización y logística del plan de vacunación a adultos mayores en la Ciudad. Sólo después de esto, Quirós se comprometió a que el miércoles se dupliquen las bocas de vacunación para este grupo de riesgo.