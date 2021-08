El Gobierno ya analiza dejar ingresar extranjeros vacunados con dos dosis

“Estamos muy cerca de flexibilizar las medidas para que puedan ingresar extranjeros con dos dosis como lo está haciendo Uruguay y ahora los Estados Unidos", dijo la directora de Migraciones, Florencia Carignano.

El Gobierno Nacional ya se encuentra analizando la posibilidad de dejar ingresar extranjeros vacunados con dos dosis contra el coronavirus a la Argentina. Lo adelantó la directora de Migraciones, Florencia Carignano.

“Estamos muy cerca de flexibilizar las medidas para que puedan ingresar extranjeros con dos dosis como lo está haciendo Uruguay y ahora los Estados Unidos. Para poder empezar a mover la industria del turismo”, señaló en declaraciones a Radio La Red.

Sobre las vacunas que se exigirían a los extranjeros para dejar entrar extranjeros por motivos de turismo, la funcionaria detalló que nuestro país tiene casi todas las vacunas autorizadas.

“Ese no va a ser un problema. Estamos analizándolo, como lo está haciendo Uruguay. Hacia eso vamos. La Unión Europea también. Es el nuevo orden que se está generando y lo queremos imitar. Estamos deseosos de recibir turismo; es una industria muy importante que genera trabajo y trae muchas divisas”, agregó Carignano.

Carignano no puso fecha aunque estimó que puede ser durante el mes próximo o en los meses siguientes. “No vamos a tirar una fecha, pero estamos muy cerca. Si los números nos ayudan y la gente entiende que es beneficioso para todos y cuando llega se guarda los siete días y las provincias nos ayudan a controlar el cumplimiento esto tiene que estar pasando en el próximo mes o en los próximos meses. Pero no quiero decirlo porque luego suceden hechos como los de Córdoba”, dijo en referencia al argentino que llegó del exterior y al no realizar cuarentena contagió a varios de sus contactos con la nueva variante delta del coronavirus.

Además, confirmó hoy que el organismo volverá a habilitar el trámite de reunificación familiar a partir del sábado. Esto permitirá el ingreso al país de extranjeros que sean parientes directos de ciudadanos argentinos.

Consultada sobre si los extranjeros deberán realizar también la cuarentena, la funcionaria indicó que hasta que el país no cuente con un determinado nivel de inmunización será un requisito. “Podrán entrar haciendo alguna cuarentena, pero lo está determinando el Ministerio de Salud. Estamos avanzando en eso”, agregó Carignano.

La funcionaria también anticipó que en los próximos días —entre viernes y sábado— se anunciará cómo seguirá el cupo para el ingreso de argentinos que están en el exterior, con una posible flexibilización de las restricciones. “Van a ser medidas más felices que las anteriores”, adelantó.

“El 28 de junio empezamos con las medidas. Se tomaron para bajar el nivel de no cumplimiento y poder vacunar. En ese tiempo se aplicaron más de 12 millones de dosis. Han servido para que los argentinos estemos mejor parados”, dijo.