El Gobierno confirmó que se reactivarán 260 obras públicas

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, adelantó que "en los próximos 60 días se reactivarán 260 obras públicas", con especial énfasis en las más grandes del país, "como la autopista Presidente Perón".

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el funcionario remarcó: "No vamos a aprobar ninguna obra que no disponga de transporte para sus operarios y no respete el protocolo para proteger su salud que establecimos con la UOCRA y con la Cámara de la Construcción. La obra pública es la rueda que mueve la economía".

En ese sentido, subrayó: "Establecimos un acuerdo con las empresas que incluye la movilidad de los trabajadores y el protocolo sanitario". "Necesitamos garantizar que los trabajadores puedan ir y volver sin usar el transporte público. Las empresas tienen que resolver de qué manera resuelve ese traslado".