El diputado del Frente de Todos Facundo Moyano causó polémica al dudar de la gravedad del coronavirus y aseguró que se trata de "una cosa psicosomática". Esta mañana, el legislador dio una entrevista a María O'Donnell (Urbana FM) en la que afirmó que él no se aplicaría la vacuna a pesar de que le toque por su cargo público. "Ni la Sputnik ni ninguna", admitió.

Más tarde, Moyano decidió publicar un twit en el que explicó que su respuesta la dio según su situación personal, ya que tuvo dos veces coronavirus y ambas fueron sin síntomas.

Ahora, el diputado habló con El Destape y amplió su descargo, remarcando que estaba hablando específicamente sobre su decisión de no vacunarse y defendiendo las medidas sanitarias. "Lo dije sobre mí, no me daría ninguna vacuna. Yo tuve 2 veces y ningún síntoma", volvió a decir Moyano y se justificó diciendo que "el 70% de la gente que lo tiene no tiene síntomas". Hasta el momento, hay casi 2,2 millones de casos confirmados y 53.200 muertos desde el inicio de la pandemia en el país.

Luego se le consultó si mantenía su postura de calificar al coronavirus como "algo psicosomático" y el diputado argumentó: "Todas las enfermedades tienen un componente psicosomático". Finalmente, buscó remarcar que está a favor de las medidas tomadas por el Gobierno para combatir al coronavirus y expresó: "Estoy a favor del plan sanitario, solo que no lo aplicaría en mí".

Su descargo en redes

Después de sus polémicas declaraciones sobre el coronavirus y la campaña de vacunación, Facundo Moyano quiso explicar sus dichos en la entrevista con María O'Donnell. "Hoy en el programa de radio me preguntaron si me vacunaría y dije que no. Fue una respuesta sobre mi situación personal, y porque ya tuve COVID", comenzó escribiendo Moyano y marcó: "Pero por supuesto estoy a favor de la medicina y de la política sanitaria que se está aplicando".

Los dichos de Facundo Moyano sobre el coronavirus

Después de más de un año de pandemia, Facundo Moyano le quitó todo tipo de credibilidad al coronavirus y sostuvo que, para él, se trata de "una cosa psicosomática" y que no le interesa vacunarse. Sorprendida con su contundente decisión, O'Donnell le preguntó el por qué y Moyano dio sus motivos. "No estoy vacunado ni tampoco me voy a vacunar, por más que me toque", comenzó diciendo el diputado nacional del Frente de Todos.

Como argumentos, explicó: "No le siento buen olor al virus, tengo una cuestión personal de credibilidad y un análisis profundo de la pandemia en general". "Es largo, pero no me convence el coronavirus (sic)", siguió diciendo Moyano y amplió su declaración diciendo que él tuvo dos veces coronavirus sin ningún síntoma.

"Me parece que es una cosa psicosomática y muy rara, analizando la geopolítica tampoco llego a conclusiones acertadas o precisas así que no voy a vacunarme", aseguró el legislador y, para remarcar que no confía en ninguna de las vacunas que se están fabricando y distribuyendo en el mundo, aclaró: "Ni con la Sputnik ni con Ninguna".

En ese momento, O'Donnell le marcó que ya se vacunaron varios integrantes de su familia como Hugo Moyano y su esposa. "Creo que algo leí de eso", afirmó Moyano y opinó que "este tema ya está se aclaró, voló un ministro, fueron errores que se cometieron y ya está".